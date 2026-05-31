El Chueco fue honesto en su análisis: reconoció que no le gustó mucho el nivel del Manojito de Claveles y dejó una frase llamativa para abordar la amplia presencia juvenil en el Maga.

Miguel Ponce quedó feliz con la victoria postrera de Magallanes sobre Deportes Iquique. Pero el sabor de boca por la presentación de su equipo ante los Dragones Celestes no fue del todo positiva. Más bien estuvo cerca de lo contrario.

“Al final creo que no hicimos lo que teníamos que hacer y sobre eso que no hicimos, terminamos igualando el partido. Lo que menos necesitábamos era un ida y vuelta y perder la pelota. Había que tener tranquilidad con el balón”, desmenuzó el Chueco Ponce en TNT Sports.

Agregó que “pero esta división es así. Por supuesto contento, ganamos. Pero se pueden hacer mejor las cosas. Ganas dos o tres partidos y das un salto tremendo. También pasa al revés”. Por ende, el otrora lateral izquierdo de Universidad Católica y Universidad de Chile sabe que fue una jornada para celebrar.

Miguel Ponce no quedó muy a gusto con el juego, pero sí con la victoria. (Diego Martin/Photosport).

“La suma de triunfos siempre te va a mantener en un lugar expectante, sobre todo si estamos en liguilla”, apuntó Ponce, quien sueña con llevar al Manojito de Claveles a luchar por un boleto al ascenso a la élite en el fútbol chileno. Mientras tanto, da la pelea con muchos noveles talentos.

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Ponce elogia a los jóvenes de Magallanes vs Iquique, pero marca una dificultad

Magallanes contó con el aporte goleador de Gamalier Guzmán ante Deportes Iquique y también con un atacante que Miguel Ponce mandó a la cancha del estadio Municipal de San Bernardo a poco del final: Vicente Cabezas, quien marcó prácticamente en la boca del arco visitante.

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“Hay muchos jóvenes en el plantel, es una idea del dueño (Cristian Ogalde). Eso necesita un tiempo. A veces los rendimientos juveniles no son tan equilibrados”, desglosó el exdirector técnico de Santiago Wanderers y Deportes La Serena, entre varios otros clubes.

Gamalier Guzmán festejó así su lindo gol ante los Dragones Celestes. (Foto: Magallanes).

Tuvo más en esos argumentos con los talentos formados en el club. “Eso resiente el funcionamiento del equipo. Pero se asume ese costo y a veces se hace más difícil ganar”, sentenció Miguel Ponce. Pero todos sus pupilos pueden cerrar el domingo con un triunfo ilusionante.

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Revisa el compacto del triunfo de Magallanes vs Iquique

Así va la tabla de posiciones de la Primera B

Magallanes consiguió un triunfo ilusionante mientras que Deportes Iquique se complica por sus pocos puntos.

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