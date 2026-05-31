El talentoso jugador de los Bravos del Morro aportó un regalo cumpleañero a esta fanática centenaria luego de que su equipo perdiera el invicto a manos de Deportes Temuco.

Qué duda cabe, Nahuel Donadell es una de las figuras que tiene San Marcos de Arica, que ya no está invicto en la Primera B. Esto porque cayó en casa frente a Deportes Temuco en la fecha 14 del certamen. A pesar de la derrota, en el estadio Carlos Dittborn hubo un momento muy emotivo.

Desde el comienzo del encuentro, en TNT Sports se percataron de la presencia de una longeva fanática de los Bravos del Morro. Y de Donadell. De hecho, la enfocaron en plena petición de su regalo soñado para el centenario. “Hoy cumplo 100 años, regálame tu camiseta”, decía el cartel que sostenía ella con más ayuda.

A pesar de que no hubo triunfo, sí hubo obsequio para Rosa López. “Esta camiseta creo que no la puedo regalar, pero vamos a hacer la excepción por la abuelita”, manifestó el exjugador de Unión Española y Coquimbo Unido, entre varios otros clubes.

Tweet placeholder

“Se la voy a dar”, añadió Donadell, quien mientras entrevistaban a Franco Ortega de Temuco, se quitó la casaquilla, pasó entre el público y le entregó el presente a la cumpleañera feliz. El atacante fue vitoreado por varios hinchas ariqueños presentes en esa tribuna.

Nahuel Donadell le cumplió el deseo a una fanática centenaria. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Publicidad

ver también Homenaje tras firmar convenio: popular club del fútbol chileno lanza camiseta inspirada en el Ejército

Nahuel Donadell valora el nivel de la Primera B tras perder el invicto con San Marcos de Arica

Para Nahuel Donadell, la derrota de San Marcos de Arica frente a Deportes Temuco servirá para el futuro. “Obviamente frustrado, no jugamos siempre ni marcamos diferencias ofensivas. Ellos plantearon un partido inteligente, más lento cuando nosotros estábamos mejor. Eso nos bajó el ritmo”, reconoció.

“Me quedo tranquilo con que buscamos hasta el final con actitud. Eso nos tiene donde nos tiene. Esperamos terminar de la mejor manera con San Luis en Quillota”, apuntó Donadell sobre el siguiente escollo en la Liga de Ascenso: visitar al equipo adiestrado por Humberto Chupete Suazo.

En ese contexto, habló de lo compleja que está la división de plata en el fútbol chileno. “Todos los partidos son parejos. Cuando ganamos no somos los mejores ni cuando perdemos no somos los peores. Todos juegan, tienen buenos jugadores de jerarquía”, dijo el talentoso del elenco ariqueño.

Publicidad

Publicidad

“La categoría está súper pareja, cualquiera puede ganarle a cualquiera. No nos había tocado esta situación, vamos a hacer autocrítica. Va servirnos”, sentenció Nahuel Donadell, quien hizo feliz a una cumpleañera con una hermosa camiseta de los Bravos del Morro.

ver también “Todos quieren venir”: el potente presente que ilusiona a Puerto Montt en Primera B

Revisa el compacto de la derrota de San Marcos vs Deportes Temuco

Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Marcos de Arica suma 25 puntos al cabo de 14 fechas de la Primera B mientras que Deportes Temuco acumula 23 unidades.

Publicidad