El ambiente interno en la U vivió dos duros momentos, aunque uno de ellos no se alcanzó a ver en la transmisión de la TV.

Universidad de Chile vivió un intenso partido en la victoria por 2-1 ante Deportes Concepción por la Liga de Primera 2026, donde hubo choques entre compañeros que llamaron la atención.

El primero fue entre Franco Calderón y Javier Altamirano, donde incluso tuvieron que ser separados por el árbitros y sus compañeros, lo que les pudo costar alguna tarjeta.

Pero hubo otro que no se vio tan explícito en la transmisión, en un momento de furia de Marcelo Morales con Lucas Assadi, luego de perder un balón muy fácil en un ataque.

Marcelo Morales reclamó contra Assadi en un momento tenso en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Marcelo Morales increpó a Lucas Assadi en U de Chile

Universidad de Chile la pasó mal ante Deportes Concepción, pese a la victoria por un marcador de 2-1 que hizo festejar a los más de 30 mil personas que llegaron al Estadio Nacional.

Pero en varios pasajes del partido fueron sorprendidos por los jugadores del cuadro sureño, con contragolpes que pudieron significar más goles para la visita, con momentos de desesperación.

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Uno de ellos tuvo de protagonista a Lucas Assadi, quien luego de perder fácil la pelota en una contra de la U, en la respuesta casi les marca Concepción, lo que significó la recriminación de sus compañeros.

El más notorio fue Marcelo Morales quien no dudó en reclamar para adelante la actuación de Assadi, que hizo trabajar más de la cuenta a la defensa en un duelo que ganaron de forma muy justa.

Mira el video:

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