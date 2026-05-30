La presidenta de la U sostuvo un encuentro informal con el edil Jonathan Opazo y confirmó que darán paso clave para que se concrete la construcción del recinto.

Si hay un tema con el que Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, tiene altas expectativas es con la posibilidad de concretar durante su mandato la construcción del anhelado estadio para Universidad de Chile.

Prueba de ello es que en la previa al duelo ante Deportes Concepciónen el Estadio Nacional, la dirigenta sostuvo una reunión informal con Jonathan Opazo, alcalde de Lampa, quien manifestó su apertura para recibir el futuro recinto en esta comuna.

En una improvisada conferencia de prensa, Pérez confirmó que la próxima semana solicitará formalmente una cita con el edil para trazar líneas respecto del futuro estadio para la U, aunque enfática en advertir que con este tema “no voy a vender humo“.

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Anuncio clave de Cecilia Pérez por estadio de la U

“(El estadio) Tiene que hacerse con mucha responsabilidad de parte de nuestra institución en lo financiero y que eso tiene que ir de la mano con autoridades valientes”, expresó la máxima autoridad del cuadro laico, para luego dar el anuncio.

“Voy a solicitar el día lunes, por ley del lobby, una reunión con el alcalde de Lampa. Primero para agradecerle y para saber qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere y cómo podemos en conjunto trabajar para que ojalá sea una realidad”, agregó Cecilia Pérez al respecto.

En esa línea, insiste que como Azul Azul “vamos a seguir trabajando silenciosamente, porque es un tema sensible para nuestra hinchada. Vuelvo a ratificar, yo no voy a vender humo justamente por el respeto que nuestra hinchada que se merece”.

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En síntesis