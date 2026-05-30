El entrenador azul entregó sus sensaciones luego del agónico triunfo ante los lilas y rindió pleitesías a la figura de la noche, Eduardo Vargas,

Universidad de Chile se reencontró con los triunfos, luego de superar sobre el final a Deportes Concepción por 2-1, con anotaciones de la figura de la noche, Eduardo Vargas, quien fue reconocido públicamente por su técnico Fernando Gago.

“Tuvo una semana muy buena de entrenamiento, por eso decidí que hoy jugara. Nadie va a discutir la clase de jugador que es“, expresó el DT argentino sobre Turboman, para luego realizar un análisis de la sufrida victoria en el Estadio Nacional.

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El desahogo de Gago tras victoria de la U a Concepción

“En cuanto al resultado el balance es positivo, porque necesitábamos ganar“, fue lo primero que manifestó el estratega azul a TNT Sports, para luego dividir el análisis en dos partes, siempre recalcando que “es importante ganar“.

“El primer tiempo creo que el equipo jugó lo que queríamos y pretendíamos de este plantel. En el segundo tiempo nos costó un poco más tener la pelota, encontrar los espacios más profundos, nos metieron un gol y después de eso, reaccionamos de vuelta”, complementó Gago

Al consultarle por las dificultades que encuentra la U para ganar, el técnico trasandino respondió que “hay que sostener el nivel de juego durante 90 minutos, mientras más tiempo lo sostengamos, vamos a tener más chances de ganar. Hoy pudimos volver a convertir y eso es importante. Intentaremos trabajar para no sufrir tanto“.

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¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

La primera gran definición que tendrá Gago al mando de la U se dará este domingo 7 de junio, cuando reciban al Audax Italiano en el Estadio Nacional en el cierre del Grupo D en Copa de la Liga. Necesitan ganar y que Unión La Calera pierda con La Serena para pasar a semifinales.

En síntesis