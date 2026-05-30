Los azules enfrentarán este sábado al León de Collao donde Gago tomó una importante decisión respecto al plantel citando a una joven promesa.

Este sábado, Universidad de Chile se medirá ante Deportes Concepción en una nueva jornada del Campeonato Nacional, duelo para el que Fernando Gago volvió a sorprender con su lista de convocados.

Con la intención de potenciar el plantel con talento joven, el entrenador decidió recurrir nuevamente a las divisiones inferiores.

Según informó Emisora Bullanguera, el delantero venezolano Andrés Bolaño fue incluido en la citación y tendrá la oportunidad de integrarse al primer equipo para este compromiso.

Fotografía: Instagram

¿Cuándo y a qué hora juega U de Chile vs. Deportes Concepción?

Ambos equipos se verán las caras este sábado desde las 17:30 horas, en un duelo clave para sus aspiraciones en el Campeonato Nacional. El partido estará disponible bajo la señal de TNT Sports Premium y a través de TNT Sports en HBO MAX.

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Así llegan los equipos

Universidad de Chile buscará aprovechar la oportunidad para seguir escalando posiciones y acercarse a los puestos de clasificación a competencias internacionales, por lo que también saltará a la cancha con la misión de quedarse con los tres puntos.

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En tanto, Deportes Concepción llega urgido de puntos, ya que se encuentra en zona de descenso con apenas 11 unidades, por lo que intentará hacerse fuerte para sumar una victoria que le permita tomar aire en la tabla.

En síntesis: