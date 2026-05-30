El Romántico Viajero tiene oncena definida para recibir al León de Collao y tiene novedades. Fernando Gago mueve las cosas.

La U de Chile afina los últimos detalles para salir a buscar tres puntos de oro en la Liga de Primera. Este sábado 30 de mayo desde las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes Concepción en un duelo para el que tiene una importante duda en su formación.

Después de una semana libre por la suspensión del choque con O’Higgins, Fernando Gago tuvo varios días para preparar el encuentro. Sin embargo, problemas físicos de Fabián Hormazábal y de Israel Poblete sobre la hora lo obligan a pensar en modificaciones.

Aunque el lateral derecho no es el único que da que hablar en el Bulla. Y es que luego de la derrota ante Cobresal, Marcelo Morales está listo para hacer su retorno en el elenco estudiantil.

La U sorprende con su formación ante Deportes Concepción

La U busca solucionar los problemas de última hora que tuvo previo al partido contra Deportes Concepción. El Romántico Viajero venía preparando una formación que se ve obligada a cambios por las molestias físicas de sus figuras.

Fabián Hormazábal es la principal duda en la formación de la U ante Concepción. Foto: Photosport.

El técnico da un golpe a la mesa y, pese al bajo rendimiento, ratifica a Gabriel Castellón en su portería. El meta se mantiene firme y sigue sin darle un centímetro a Cristopher Toselli en la pelea por la titularidad.

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En la defensa, Fabián Hormazábal llega con molestias que lo dejan como la principal duda en la formación de la U. Con Nicolás Fernández asomando como reemplazante si no está en condiciones, la línea de cuatro la completan Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Marcelo Morales, quien vuelve tras cumplir su fecha de castigo por amarillas.

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En el mediocampo, la U pierde a Israel Poblete y le encuentra un reemplazante sobre la hora. Charles Aránguiz ingresa como titular para acompañar a Lucas Barrera y Agustín Arce en esa zona de la cancha.

Finalmente está el ataque, donde pese a que ha recuperado figuras, se la juega con tres que lo han dejado más conformes que el resto. Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez son el tridente elegido para ir por los goles de la victoria.

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De esta manera, la U tiene formación definida para enfrentar a Deportes Concepción. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández), Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en la delantera.

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Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la formación de la U