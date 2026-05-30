La U de Chile afina los últimos detalles para salir a buscar tres puntos de oro en la Liga de Primera. Este sábado 30 de mayo desde las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes Concepción en un duelo para el que tiene una importante duda en su formación.
Después de una semana libre por la suspensión del choque con O’Higgins, Fernando Gago tuvo varios días para preparar el encuentro. Sin embargo, problemas físicos de Fabián Hormazábal y de Israel Poblete sobre la hora lo obligan a pensar en modificaciones.
Aunque el lateral derecho no es el único que da que hablar en el Bulla. Y es que luego de la derrota ante Cobresal, Marcelo Morales está listo para hacer su retorno en el elenco estudiantil.
La U sorprende con su formación ante Deportes Concepción
La U busca solucionar los problemas de última hora que tuvo previo al partido contra Deportes Concepción. El Romántico Viajero venía preparando una formación que se ve obligada a cambios por las molestias físicas de sus figuras.
Fabián Hormazábal es la principal duda en la formación de la U ante Concepción. Foto: Photosport.
El técnico da un golpe a la mesa y, pese al bajo rendimiento, ratifica a Gabriel Castellón en su portería. El meta se mantiene firme y sigue sin darle un centímetro a Cristopher Toselli en la pelea por la titularidad.
En la defensa, Fabián Hormazábal llega con molestias que lo dejan como la principal duda en la formación de la U. Con Nicolás Fernández asomando como reemplazante si no está en condiciones, la línea de cuatro la completan Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Marcelo Morales, quien vuelve tras cumplir su fecha de castigo por amarillas.
ver también
No sólo U de Chile: Alexis Sánchez tiene cuatro ofertas para seguir con su carrera tras el Sevilla
En el mediocampo, la U pierde a Israel Poblete y le encuentra un reemplazante sobre la hora. Charles Aránguiz ingresa como titular para acompañar a Lucas Barrera y Agustín Arce en esa zona de la cancha.
Finalmente está el ataque, donde pese a que ha recuperado figuras, se la juega con tres que lo han dejado más conformes que el resto. Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez son el tridente elegido para ir por los goles de la victoria.
Encuesta¿Te gusta la formación de la U?
¿Te gusta la formación de la U?
Ya votaron 0 personas
De esta manera, la U tiene formación definida para enfrentar a Deportes Concepción. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández), Bianneider Tamayo, Franco Calderón y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en la delantera.
Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
ver también
U de Chile confirma la peor noticia para Gago: Israel Poblete descartado ante Concepción
En resumen, la formación de la U
- Duda de última hora y regresos en el fondo: El técnico Fernando Gago enfrenta complicaciones físicas en su esquema defensivo. Fabián Hormazábal es la gran interrogante por molestias de última hora (Nicolás Fernández asoma como su reemplazo), mientras que Marcelo Morales retorna a la titularidad en el “Romántico Viajero” tras cumplir su fecha de suspensión. Además, Gabriel Castellón fue ratificado en el arco pese a las críticas.
- Charles Aránguiz toma las riendas del mediocampo: Ante la baja confirmada de Israel Poblete, el experimentado volante asume la responsabilidad y será titular en Universidad de Chile. Aránguiz compartirá la zona de volantes junto a Lucas Barrera y Agustín Arce para generar juego en este vital cruce por la Liga de Primera.
- Tridente ofensivo y oncena proyectada: Para asegurar los tres puntos en casa, el equipo estudiantil saltará a la cancha con un ataque conformado por Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez. Así, la formación titular sería con: Castellón; Hormazábal (o Fernández), Bianneider Tamayo, Franco Calderón, Morales; Barrera, Aránguiz, Arce; Guerrero, Lucero y Vásquez.