En el entrenamiento previo al duelo de este sábado en Ñuñoa, se confirmó que el "Rayo" sintió molestias musculares que lo sacarían del 11 titular.

No paran de surgir problemas en Universidad de Chile, especialmente para su técnico Fernando Gago en la conformación del equipo para el duelo de este sábado ante Deportes Concepción, pues puede sumar una nueva baja por lesión.

Según revela el medio partidario Emisora Bullanguera, el defensor Fabián Hormazábal sufrió una importante molestia muscular en el último entrenamiento previo al encuentro, lo que obligará a Pintita a tomar medidas importantes en el 11 titular.

La publicación advierte que será sólo un par de horas previas al duelo de la U ante Concepción donde Gago definirá si es que el Rayo podrá ser de la partida, quedarse en el banco de suplentes, o incluso no ser parte de la convocatoria.

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Hormazábal se suma a lista de dudas en la U

El oriundo de Doñihue se incluye en la nómina de futbolistas azules que están “entre algodones” para el lance a jugarse en el Estadio Nacional, donde el día anterior apareció Israel Poblete, quien producto de dolores musculares abandonó el entrenamiento.

Al volante y a Hormazábal, debemos sumar en la U a los defensores Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, quienes practicaron de forma diferenciada y no será parte del 11 titular. Sus lugares los tomarán Franco Calderón y Bianneider Tamayo, respectivamente.

En la eventualidad que se confirme la ausencia de Hormazábal del juego, Gago pondrá como lateral por derecha a Nicolás Fernández, en una formación que deberá incluir muchos suplentes para volver a los triunfos y que no se le escape más el líder Colo Colo.

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Fabián Hormazábal es duda para el partido de la U ante Concepción (Photosport)

En síntesis