El Cacique tuvo su último entrenamiento y paró una oncena que tiene un tremenda novedad. Fernando Ortiz no podrá contar con el volante.

Colo Colo tiene formación definida y no se guardará nada con tal de escaparse aún más en la cima de la Liga de Primera 2026. El Cacique tuvo su última práctica para el duelo ante Deportes La Serena y paró una oncena en la que hay un tremenda novedad.

Para el encuentro, el técnico Fernando Ortiz no podrá contar con Tomás Alarcón por su expulsión ante la UC ni con Claudio Aquino por problemas físicos. Ante esto, apuesta por mover los nombres y mandar a la cancha a un inesperado reemplazante: Lautaro Pastrán.

El 10, que no ha tenido un buen primer semestre en el Cacique, es el elegido para tomar el lugar de un fijo en el esquema del Tano. Esto, además de ratificar a varios que se han ganado su lugar con los últimos triunfos.

Colo Colo se la juega toda en su formación contra La Serena

Colo Colo tiene todo listo para visitar a Deportes La Serena y tratar de escaparse en el liderato de la tabla de posiciones. El Cacique choca con los Papayeros este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas y lo hace con novedades en su formación.

Lautaro Pastrán vuelve a ser titular en Colo Colo. Foto: Photosport.

Según contó el periodista Christopher Brandt en Sportscenter de ESPN, en el último entrenamiento Fernando Ortiz paró una oncena en la que mantiene a gran parte de los jugadores que vencieron a Universidad Católica en el clásico. Es decir, Gabriel Maureira se queda en el arco albo intentando llegar con ritmo a la selección chilena Sub 20.

Publicidad

Publicidad

En la defensa y pese a que se especuló con una línea de cuatro, lo cierto es que se mantienen los tres. Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa serán los encargados de proteger el fondo de Colo Colo.

ver también Lautaro Pastrán pide perdón a Colo Colo por su bajo rendimiento: “Sé que puedo dar más”

En el mediocampo y sin Tomás Alarcón, el Cacique apuesta por cuatro jugadores y uno que estará suelto como reemplazante. Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa siguen firmes en el once albo, pero con Lautaro Pastrán como novedad.

El 10 apareció como extremo izquierdo, pero a ratos estuvo retrocediendo para ser el enlace con el ataque. Ahí estarán presentes Leandro Hernández y Javier Correa, quien se recuperó de sus problemas físicos y está en condiciones de ser estelar.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Te gusta la formación de Colo Colo? ¿Te gusta la formación de Colo Colo? Ya votaron 0 personas

Así, Colo Colo tiene definida su formación para visitar a Deportes La Serena en la Liga de Primera 2026. Esta será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en la delantera.

Publicidad

Publicidad

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Carlos Palacios a Colo Colo: Boca Juniors exige plata y otro chileno se cruza en su camino

En resumen, la formación de Colo Colo