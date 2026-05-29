Colo Colo tiene formación definida y no se guardará nada con tal de escaparse aún más en la cima de la Liga de Primera 2026. El Cacique tuvo su última práctica para el duelo ante Deportes La Serena y paró una oncena en la que hay un tremenda novedad.
Para el encuentro, el técnico Fernando Ortiz no podrá contar con Tomás Alarcón por su expulsión ante la UC ni con Claudio Aquino por problemas físicos. Ante esto, apuesta por mover los nombres y mandar a la cancha a un inesperado reemplazante: Lautaro Pastrán.
El 10, que no ha tenido un buen primer semestre en el Cacique, es el elegido para tomar el lugar de un fijo en el esquema del Tano. Esto, además de ratificar a varios que se han ganado su lugar con los últimos triunfos.
Colo Colo se la juega toda en su formación contra La Serena
Colo Colo tiene todo listo para visitar a Deportes La Serena y tratar de escaparse en el liderato de la tabla de posiciones. El Cacique choca con los Papayeros este sábado 30 de mayo desde las 15:00 horas y lo hace con novedades en su formación.
Lautaro Pastrán vuelve a ser titular en Colo Colo. Foto: Photosport.
Según contó el periodista Christopher Brandt en Sportscenter de ESPN, en el último entrenamiento Fernando Ortiz paró una oncena en la que mantiene a gran parte de los jugadores que vencieron a Universidad Católica en el clásico. Es decir, Gabriel Maureira se queda en el arco albo intentando llegar con ritmo a la selección chilena Sub 20.
En la defensa y pese a que se especuló con una línea de cuatro, lo cierto es que se mantienen los tres. Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa serán los encargados de proteger el fondo de Colo Colo.
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En el mediocampo y sin Tomás Alarcón, el Cacique apuesta por cuatro jugadores y uno que estará suelto como reemplazante. Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa siguen firmes en el once albo, pero con Lautaro Pastrán como novedad.
El 10 apareció como extremo izquierdo, pero a ratos estuvo retrocediendo para ser el enlace con el ataque. Ahí estarán presentes Leandro Hernández y Javier Correa, quien se recuperó de sus problemas físicos y está en condiciones de ser estelar.
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Así, Colo Colo tiene definida su formación para visitar a Deportes La Serena en la Liga de Primera 2026. Esta será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en la delantera.
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En resumen, la formación de Colo Colo
- Bajas obligadas y la gran sorpresa de Lautaro Pastrán: Para este crucial duelo por el liderato de la Liga de Primera 2026, el DT Fernando Ortiz no podrá contar con Tomás Alarcón (expulsado) ni Claudio Aquino (lesionado). Ante este escenario, el entrenador sorprendió al incluir como titular a Lautaro Pastrán, quien asumirá un rol protagónico actuando como extremo izquierdo y enlace ofensivo.
- Maureira inamovible y línea de tres en el fondo: El joven portero Gabriel Maureira se mantiene firme bajo los tres palos, sumando minutos vitales de cara a sus desafíos con la selección chilena Sub 20. Además, pese a los rumores de cambio de esquema, el “Cacique” ratificó su línea de tres defensores conformada por Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa.
- La oncena estelar confirmada con el regreso de Correa: Con el objetivo de escaparse en la cima de la tabla de posiciones, Colo Colo visitará a Deportes La Serena recuperando a Javier Correa como su principal arma de ataque. La formación definitiva será: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.