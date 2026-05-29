El chileno se medirá ante el crédito francés en el Grand Slam parisino. Diego Vallejo habló de la importancia del público local.

Un día extra de descanso tuvo el tenista chileno Alejandro Tabilo (36°), que este sábado saldrá a buscar los octavos de final de Roland Garros, cuando se enfrente al francés Moïse Kouamé (318°).

El zurdo se medirá ante la promesa del tenis galo, que jugó 5 horas para ganarle al paraguayo Diego Vallejo en la segunda ronda, quien contó que vivió un verdadero infierno en su partido ante el local.

El guaraní reconoció que el público local fue factor en su derrota ante Kouamé, puesto que se creó un clima de “Copa Davis” en el court Suzzane Lenglen, el mismo que será sede del choque de este sábado por la tercera ronda.

ver también Alejandro Tabilo celebra: gana otro partido sin jugar en Roland Garros

Tabilo jugará contra Kouamé y el público francés en Roland Garros

Vallejo declaró que lo pasó mal en su partido ante Moïse Kouamé, quien se apoyó en el fervor de la hinchada local, que siempre mete mucho ruido cuando un francés sale a la cancha en Bois de Boulogne.

“Sí, el público influyó al cien por cien. Si este partido se jugaba en otra ciudad, él perdía seguro. Estaba 6-3, 6-2, 5-2 arriba y físicamente me sentía muy bien para cerrar el partido”, dijo el sudamericano.

“Nunca había vivido un ambiente así en toda mi vida. En cada punto la grada gritaba muchísimo y también tienes que responder emocionalmente a eso. Y sinceramente él lo hizo muy bien”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Moïse Kouamé será el rival de Alejandro Tabilo en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Por último, Diego Vallejo anticipó el infierno que le tocará vivir a Alejandro Tabilo y reclamó por el actuar del juez de silla.

“Entiendo perfectamente que el público francés quiera apoyar a sus jugadores, pero sinceramente creo que el árbitro no supo controlar la situación ni tener suficiente autoridad. La situación se desbordó un poco y el árbitro no hizo nada para cambiarlo. Es una pena que en un Grand Slam el público pueda influir tanto de esta manera”, cerró.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

El tenista Alejandro Tabilo buscará los octavos de final de Roland Garros este sábado.

buscará los octavos de final de Roland Garros este sábado. El francés Moïse Kouamé venció al paraguayo Diego Vallejo tras jugar 5 horas en segunda ronda.

venció al paraguayo Diego Vallejo tras jugar 5 horas en segunda ronda. El partido de tercera ronda se disputará en el court Suzzane Lenglen.