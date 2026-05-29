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Roland Garros

Novak Djokovic vive un infierno, pierde ante Joao Fonseca y queda eliminado en Roland Garros

El serbio no pudo cerrar una clara ventaja de 2-0 ante el brasileño y dice adiós al segundo Grand Slam del año.

Por Carlos Silva Rojas

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Novak Djokovic quedó eliminado en Roland Garros.
© GettyNovak Djokovic quedó eliminado en Roland Garros.

Partidazo. Joao Fonseca (30°) dio otra sorpresa monumental en Roland Garros y eliminó a Novak Djokovic (4°) en la tercera ronda, luego de vencer por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, en cuatro horas y 57 minutos de juego.

El partido arrancó favorable para el ex número 1 del mundo, porque aguantaba los embates del potente jugador carioca y con dos quiebres (el sudamericano recuperó uno), se llevó la primera manga.

El segundo parcial fue más parejo, y se definió mediante la experiencia de Nole, que rompió el saque de Fonseca en el quinto game y eso le bastó para irse arriba en el marcador por 2-0, oliendo la victoria.

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Joao Fonseca despertó y armó un partidazo con Novak Djokovic

En el tercer set se armó el partidazo. Los golpes potentes de Joao Fonseca le empezaron a hacer daño a Novak Djokovic, sobre todo la derecha del nacido en Río de Janeiro fue clave. Un break en el segundo juego decretó el descuento del jugador de 19 años, que desató la locura en las tribunas del Philippe Chatrier.

El cuarto parcial fue dramático. Pese al evidente cansancio, Nole luchó tras recuperar un tempranero quiebre , todos pensaban que la definición se iba al desempate, pero las derechas del brasileño rompieron al jugador de 39 años, que cedió por 7-5 en una hora y 20 minutos de set.

Joao Fonseca avanzó a octavos de final en Roland Garros. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Joao Fonseca avanzó a octavos de final en Roland Garros. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

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El quinto set fue un atado de nervios. El desgaste le pasó la cuenta al histórico serbio, que no pudo ante la juventud de Fonseca, que se quedó con una victoria notable y sigue firme en Roland Garros.

En los octavos de final, el brasileño Joao Fonseca se medirá ante el ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el estadounidense Tommy Paul.

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