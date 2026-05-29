Tras avanzar sin jugar por el retiro de Valentin Vacherot en segunda ronda, Jano ahora enfrentará se mide al local, Moïse Kouamé, la gran sorpresa del certamen con 17 años.

Este sábado, Alejandro Tabilo (36°) vuelve a la acción en Roland Garros tras su “fácil” paso a la tercera ronda. Y es que Jano debía enfrentarse al monegasco Valentin Vacherot, pero una lesión de último minuto obligó al tenista europeo a bajarse del encuentro antes de su inicio.

De esta manera, el chileno avanzó directamente a la siguiente fase, donde tendrá un duro desafío ante una de las grandes sorpresas del torneo: Moise Kouame (318°), joven francés de apenas 17 años que viene de eliminar a Marin Cilic y Daniel Vallejo en las rondas previas.

Sin duda, será un partido que promete un ambiente de alta tensión, ya que Kouame contará con todo el apoyo del público parisino, mientras Tabilo buscará imponer su experiencia para seguir avanzando en Roland Garros.

Tabilo podría enfrentar un duro desafío en octavos de Roland Garros – Getty

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Moïse Kouamé y dónde ver?

El partido entre Alejandro Tabilo y Moïse Kouamé se juega estesábado 30 de mayono antes de las 07:20 AM horas en el court Suzanne Lenglen, por la tercera ronda del Abierto de Francia.

El encuentro del chileno será en el tercer turno de la cancha, por lo que el partido de Jano podría sufrir retrasos de su programación original.

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Este sábado Roland Garros será transmitido en Chile a través de las señales de ESPN 2 y ESPN 3. Eso sí, no está asegurado que Tabilo sea emitido por TV .

Ante esto, la recomendación es verlo online y exclusivamente por la plataforma Disney+ Premium , siguiendo la acción del court Suzanne Lenglen.

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Alejandro Tabilo podría enfrentar un duro desafío en octavos de Roland Garros

En caso de conseguir la victoria, Alejandro Tabilo avanzará a los octavos de final de Roland Garros, donde se enfrentaría al ganador del duelo entre Felix Auger-Aliassime y Brandon Nakashima, dos rivales de enorme exigencia.

Foto: ATP Tour.

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