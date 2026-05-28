El joven tenista francés de 17 años será el oponente del chileno en la tercera ronda del Grand Slam que se juega en París.

Un partido especial jugará el tenista chileno Alejandro Tabilo (36°) en Roland Garros, porque este sábado se medirá ante el local Moïse Kouamé (318°), la gran promesa del tenis francés.

Tan emocionados están los galos con el jugadores de 17 años, que a pesar de estar en tercera ronda ya lo ven levantando el título. El propio juvenil pide mesura ante la presión que le imponen y se enfoca en Jano.

“Ganar a Roland Garros es un sueño, pero en realidad ganar todos los Grand Slams es un sueño. También ser número uno es un sueño. Quizás aún es pronto para pensar en ganar el torneo, pero estoy muy contento de estar en la tercera ronda. Voy a intentar volver a dar mi mejor nivel para ganar otro partido“, dijo sobre el choque con Tabilo.

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Moïse Kouamé habla del show que le entrega a los espectadores en sus partidos

Moïse Kouamé es de los tenistas que le da un toque de show a sus partidos, al más puro estilo de su compatriota Gael Monfils, situación que el propio 318° del mundo explica.

“Sinceramente, hasta en los entrenamientos practico estas cosas. En el torneo hago esto y en el baloncesto con mi entrenador también. Es algo que siempre he soñado hacer. Hacer esto en todos los puntos es demasiado, así que estoy intentando entender cuándo es el momento correcto para sentir la energía que me da la gente. Hoy lo hice muy bien, así que estoy muy contento”, sostuvo.

Moïse Kouamé celebrando su victoria ante Diego Vallejo en Roland Garros. Foto: Getty

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Por último, Kouamé habló del partido a cinco sets y que duró cinco horas ante Diego Vallejo, que le sirvió para darse cita con Alejandro Tabilo en Roland Garros.

“Fue mi primera experiencia de este estilo. Incluso en el entrenamiento no he jugado 5 horas, así que he descubierto más sobre mí mismo. Si he podido ganar un partido así, significa que físicamente trabajo muy bien con un entrenador físico. Es una buena cosa, pero hay que seguir, porque si quiero ganar un Grand Slam tengo que hacerlo en siete partidos seguidos”, cerró.

En síntesis

El chileno Alejandro Tabilo (36°) enfrentará este sábado al francés Moïse Kouamé en Roland Garros.

(36°) enfrentará este sábado al francés Moïse Kouamé en Roland Garros. El tenista local Moïse Kouamé tiene 17 años y es el actual 318° del mundo.

tiene 17 años y es el actual 318° del mundo. El francés clasificó tras vencer a Diego Vallejo en cinco horas de partido.

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