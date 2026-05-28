Agustín Ortiz tiene 27 años y llegó al León de Atacama desde el cacique: es bastión y le dio una llorada sorpresa a un pequeño cumpleañero.

Hace siete años, este defensor hacía su irrupción en el primer equipo de Colo Colo de la mano de Mario Salas y aunque nunca pudo consolidarse como una alternativa en la zaga de los albos, hace un buen tiempo que es un bastión indiscutido en Deportes Copiapó.

Tiene 27 años. Se llama Agustín Ortiz y arribó al León de Atacama desde el Cacique. Ya son 115 los partidos que el Tarro contabiliza en el cuadro nortino. Anotó siete goles. Regaló siete asistencias. Se ganó 28 tarjetas amarillas. Y dos rojas. También jugó en A.C. Barnechea.

Con todo eso, también se hizo acreedor del cariño inmenso de un pequeño hincha a quien le dio una emotiva sorpresa. El fanático cumpleañero tenía un deseo para su fiesta. Conocer a Ortiz, el inamovible defensor que tiene el equipo que ama.

Agustín Ortiz festeja un gol en Deportes Copiapó. (Alex Fuentes/Photosport).

Todo ocurrió a oscuras. Al menos el principio de la sorpresa. Sonaba de fondo la canción Así Fue. Cuando se iluminó el lugar, quedó claro que al marcador central le emocionó mucho la escena. Hasta las lágrimas. Quizá pensó al salir de Colo Colo que nunca sería el ídolo de un niño. No al menos de uno que lo único que sabe es que juegas para el equipo que ama. Un regalo hermoso para ambos.

Por lo que sea, Agustín Ortiz le dio mucho valor al instante. Ni hablar de la felicidad que sintió su fanático. Después de darle una mordida a su pastel y limpiar su boca con una servilleta, el niño fue alertado de que había un invitado inesperado a su espalda.

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Un emotivo momento protagonizó Agustín Ortiz junto a un niño fanático suyo y cumpleañero. (Captura).

Casi automáticamente, el pequeño explotó en llanto. Se tapó la cara con la mesa. Mientras tanto, su ídolo se cubría los ojos con mucha emoción. Lo felicitó un cercano del cumpleañero, que necesitó ayuda para ponerse de pie. Y buscar el regazo de un zaguero que lo marcó a fuego por su sacrificio en la cancha. También por una sorpresa que nunca borrará de sus recuerdos más preciados.

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