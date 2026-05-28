A seis meses del incidente en Rancagua, el hoy técnico de Unión Española reconoció que se disculpó con el árbitro que dirigirá el duelo de este sábado con Santiago Wanderers.

Este sábado, en el duelo estelar de la fecha 14 en Primera B, se enfrentarán en Valparaíso los cuadros de Santiago Wanderers y Unión Española, donde se vivirá un particular reencuentro entre el árbitro Piero Maza con el técnico Ronald Fuentes.

Será la primera vez que se topen en una cancha desde el 8 de noviembre del 2025, cuando el ex defensor era DT de Ñublense y le gritó al juez central “Hazte el guapo en Argentina, weón, hazte el guapo en Argentina. Te haces el guapo acá, c*liao“, que provocó su expulsión ante O’Higgins en Rancagua.

Fue en conferencia de prensa donde se le consultó al hoy entrenador de Unión Española por el reencuentro con Maza. Lejos de cualquier polémica, Fuentes dio vuelta la página y reconoció que hubo disculpas públicas al árbitro por el incidente.

ver también Ronald Fuentes es expulsado por estallar contra Piero Maza: ＂¡Hazte el guapo en Argentina, cu...!＂

El reencuentro de Ronald Fuentes con Piero Maza en Primera B

“No tengo ningún inconveniente con Piero. Yo ya le hice llegar mis disculpas, mis más sinceras disculpas, en relación a lo que pasó en aquel compromiso con Roberto Tobar. De mi parte está cerrado y de la parte de él yo creo que también”, indicó el DT hispano.

En esa línea, Fuentes espera sobre el desempeño de Maza que “sea un arbitraje parejo, que no haya inconvenientes, que si se cobran los fouls sea para ambos lados de la misma forma. Siempre pretendo que el reglamento se aplique para los dos equipos, en este partido y en todos”.

Al preguntarle si teme que el árbitro aplique un criterio distinto en el duelo de Unión con Wanderers, Chilenita expresó que “no sé, no puedo hablar a priori de eso, pero me imagino que ve mucho fútbol porque es muy futbolizado y también va a dejar jugar como corresponde“.

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¿Cuándo se juega este partido?

Por la jornada 14 en Primera B, Santiago Wanderers recibe a Unión Española en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso este sábado 30 de mayo desde las 12:30 horas, por decisión de la autoridad.

En síntesis

Wanderers y Unión Española se enfrentan este sábado en Valparaíso.

se enfrentan este sábado en Valparaíso. Será el primer cruce entre Piero Maza y Ronald Fuentes tras su altercado en noviembre de 2025.

tras su altercado en noviembre de 2025. El DT de Unión aseguró que ya se disculpó con el juez y el tema está cerrado.

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