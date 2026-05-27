Controvertida salida de argentino en Segunda División, quien ahora estará al mando del Uní Uní en la Primera B. Será anunciado en las próximas horas.

Unión San Felipe mira de reojo el descenso en la Primera B, donde solo supera a Deportes Santa Cruz y el colista Rangers en la tabla. Por eso, en el Valle del Aconcagua se tomaron su tiempo para elegir al nuevo entrenador.

Tras la polémica salida de Luis Landeros y el interinato de Esteban Carvajal, ya está listo el nuevo dueño de la banca: se trata de Juan José Luvera. El argentino viene de renunciar en Provincial Ovalle, donde duró un mes y medio.

“Juan José Luvera y el analista Lucas Toledo han dejado de pertenecer a nuestra institución, tras aceptarse su renuncia voluntaria… Les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos, tanto en lo profesional como en lo personal”, avisó el equipo del Limarí.

Así fue la travesía del nuevo DT de Unión San Felipe

El equipo de Unión San Felipe tiene listo a Juan José Luvera como su nuevo entrenador. Según informó el medio Noticias del Uní Uní, el DT ya está en la zona tras renunciar a Provincial Ovalle.

Luvera tiene largo recorrido por Primera B /Photosport

El caso de Luvera no deja de ser curioso, ya que arribó en medio del torneo para sacar a Provincial Ovalle del fondo de la tabla de Segunda División. Sin embargo, su ciclo en el norte duró poco y con malos resultados.

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El DT alcanzó a dirigir tres encuentros, cosechando dos empates y una derrota. Deja al elenco verde colista de la zona norte, con dos unidades, y ahora buscará sacar del fondo a Unión San Felipe en Primera B.

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Luvera tiene extenso paso por bancas del fútbol chileno. Dirigió a Huachipato en Copa Sudamericana, mientras que en Primera B estuvo al mando de Rangers, Deportes La Serena, San Luis de Quillota, además de Santiago City y el mencionado Ovalle en Segunda División.