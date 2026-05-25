Los aurinegros llegan punteros del Grupo B y buscarán mantener el liderato.

Coquimbo Unido afrontará la sexta y última fecha de la Copa Libertadores, visitando a Nacional de Uruguaycon el objetivo de mantener el liderato del Grupo B.

Así es, el cuadro pirata llega en primer lugar y solo podrían perder la cima si pierden en Montevideo y que al mismo tiempo, Deportes Tolima derrote a Universitario. Pero ojo, porque incluso con estos resultados, la definición podría pasar por la diferencia de gol.

Mientras que los charrúas ya no tienen opciones de avanzar a octavos, tras el empate con Universitario. La única opción sería sumar ante Coquimbo, para intentar quedarse con el cupo a la Copa Sudamericana.

Coquimbo Unido enfrentará a Nacional por Copa Libertadores – Photosport

¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Nacional?

Coquimbo Unido y Nacional, juegan este martes 26 de mayo a las 20:30 horas de Chile en el Estadio Gran Parque Central , por la sexta fecha del Grupo B en Copa Libertadores.

El partido entre Piratas y Albos,tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, esta irá completamente en vivo por la señal de ESPN 5. Tambiéncontará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

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Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

ver también Resultados que acercan a la UC a octavos de final de Copa Libertadores

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores

En resumen…

Coquimbo Unido recibirá a Nacional este martes 26 de mayo a las 20:30 horas de Chile.

recibirá a este a las de Chile. El partido corresponde a la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y se jugará en el Estadio Gran Parque Central .

de la y se jugará en el . La transmisión oficial en Chile estará a cargo de ESPN 5 en televisión y por streaming a través de Disney+ Premium.

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