Este exjugador del Cacique, donde también fue DT interino, apuesta por el retorno de La Joya y se aburrió definitivamente del "22".

Colo Colo superó a Universidad Católica en el hermosísimo Claro Arena, aunque contó con otra actuacion decepcionante de Claudio Aquino justo cuando crecen los rumores de un posible retorno de Carlos Palacios. La Joya no ha jugado un solo partido por Boca Juniors durante este año.

Se recupera de una lesión de rodilla que inclusó le generó pasar por un pabellón. Mientras los Xeneizes aguardan una especie de final contra Universidad Católica en La Bombonera para definir la fase de grupos de la Copa Libertadores, Palacios espera poder estar en forma de una vez por todas.

En ese contexto, RedGol tomó contacto con Agustín Salvatierra, quien jugó durante ocho años en el Cacique. De hecho, fue parte del plantel de 1991 que ganó la Copa Libertadores. Pero no figuró entre los inscritos del club para dicha competición.

Carlos Palacios fue campeón con Colo Colo en 2024. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Con los años, fue DT interino de Colo Colo luego de la salida del argentino Pablo Guede, reciente campeón del fútbol peruano al mando de Alianza Lima. Tiene clara su opinión respecto de la vuelta del volante ofensivo formado en las inferiores de la Unión Española.

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“Si vuelve Carlos Palacios es volver a su vida. La zona que él maneja, el nido de Colo Colo le permitió llegar a Boca. Si tiene que repatriarlo, sería un complemento a la maquinita alba. Yo lo traigo”, fue la expresión que usó el Cucho Salvatierra para hablar del equipo adiestrado por Fernando Ortiz. Por ahora, la escuadra del Tano es el puntero cómodo de la tabla de posiciones.

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Esa misma buena predisposición con Carlos Palacios se transforma cuando tiene que hablar de Claudio Aquino y su producción en Colo Colo, lejísimo de las millonarias expectativas que generó su fichaje como figura del fútbol argentino. Llegó desde el campeón Vélez Sarsfield.

Jhojan Valencia y Claudio Aquino enfrascados en un duro cruce. (Antonio Valencia/Photosport).

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“Si no quiere estar, que se vaya. Colo Colo debe sentirlo y vivirlo. Por lo que veo, que fue por televisión, no estaba en la misma sintonía de los demás”, describió Salvatierra sobre el desempeño del “22” en la cancha sintética del remozado estadio de la UC. En los 66 minutos, Aquino reemplazó a Álvaro Madrid.

Y expresó que “no creo que pase por capacidad, quizás es motivación, enojo, frustración. Pero un extranjero en esos casos tiene que ser el mejor”. De todas formas, en el Cacique no parece urgente desprenderse de Aquino: el contrato del “22” finaliza en diciembre de este año. Y así como va, evidentemente no será renovado.

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