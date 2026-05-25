Colo Colo venció a Universidad Católica en un clásico 189 que estuvo marcado por la polémica pelea en el final del encuentro. Una vez se escuchó el pitazo final, los planteles del Cacique y los Cruzados se enfrentaron en un cruce que nadie entendió bien por qué comenzó.
Después del 2 a 1, Vicente Bernedo llegó a buscar a los jugadores albos y desde ese momento todo fue un caos. Sin embargo, este lunes se han ido juntando poco a poco las piezas hasta que finalmente se supo cómo inició todo: con burlas de Javier Correa.
Nuevas imágenes desde dentro de la cancha revelaron la manera en la que el tenso momento se generó, con el delantero siendo clave. De hecho, el goleador albo justificó el hecho con una revancha a lo que hicieron los Cruzados en el Estadio Monumental en 2025.
Javier Correa y Colo Colo provocan la pelea ante Universidad Católica
La pelea en el final del clásico 189 entre Colo Colo y Universidad Católica se ha ido aclarando cada vez más. El tenso cruce en el Claro Arena, que terminó con cuatro expulsados, sumó nuevos antecedentes tras conocerse imágenes desde adentro de la cancha.
Colo Colo y Católica terminaron a los golpes tras una picante reacción de Javier Correa. Foto: Photosport.
TNT Sports liberó un video en el que se puede ver cómo fueron escalando las cosas. Mientras el plantel albo festejaba la victoria por 2 a 1, Vicente Bernedo se acercó a reclamar porque no le gustó que lo hicieran frente a los hinchas de la UC.
Javier Correa fue uno de los únicos en escucharlo mientras el cuerpo técnico de Universidad Católica intentaba sacar al portero. Fue ahí que el delantero de Colo Colo se apartó y comenzó a saltar gritando con todo, para luego alentar a sus compañeros a seguirlo. “Esta celebración se la tienen que aguantar. Nosotros no nos enojamos cuando ellos nos festejaron en la cara (en el Monumental)“, lanzó el 9 sobre el hecho.
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Fue eso lo que hizo estallar a los jugadores de la UC, que de inmediato intentaron calentar la situación a punta de pechazos y manotazos. Unos a los que en el Cacique respondieron de la misma manera, dejando hasta figuras expulsadas.
Habrá que ver qué es lo que tiene que decir el árbitro José Cabero sobre lo ocurrido en el Claro Arena. El juez tendrá que explicar el hecho, las decisiones que tomó y si es que llama al Tribunal de Disciplina a actuar de oficio.
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La pelea entre Colo Colo y Universidad Católica sigue dejando coletazos. Javier Correa se transforma en un hombre clave no sólo en el resultado, sino que también en una riña que pudo terminar mucho peor.
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En resumen, Colo Colo y Católica
- El origen del conflicto en el Claro Arena: La agónica victoria por 2-1 de Colo Colo sobre Universidad Católica terminó en un caos total. Las nuevas imágenes a ras de cancha reveladas por TNT Sports mostraron que la tensión comenzó cuando el portero cruzado, Vicente Bernedo, se acercó a increpar a los jugadores del “Cacique” por celebrar el triunfo de cara a la hinchada local.
- Las provocaciones de Javier Correa: La chispa que encendió la trifulca fue la reacción del delantero albo. Lejos de calmar los ánimos, Javier Correa se apartó para saltar, gritar y alentar a sus compañeros a festejar con más fuerza frente a sus rivales (justificando el acto como una revancha por lo hecho por la UC en el Estadio Monumental en 2025), lo que desató la furia, los pechazos y manotazos del plantel estudiantil.
- Cuatro expulsados y a la espera del informe arbitral: El lamentable cierre de partido dejó a cuatro figuras con tarjeta roja. Ahora, el futuro de los involucrados depende totalmente del informe oficial que entregue el árbitro José Cabero, documento vital para que el Tribunal de Disciplina defina los castigos y determine si es necesario actuar de oficio ante la gravedad de la riña.