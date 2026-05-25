El periodista aseguró que lo que le molestó al delantero argentino él nunca lo dijo y que todo se trató de un malentendido. “Jamás me he referido a la vida personal de los jugadores”, avisó.

Javier Correa y Manuel De Tezanos tuvieron su partido aparte tras el triunfo de Colo Colo por 2-1 sobre Universidad Católica. El delantero argentino le sacó en cara unos comentarios al periodista, lo que desató un tenso momento en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Justo con el que me tira bombas. Lo que no me gustó fue lo que dijiste de mi señora. Dijiste que no la pongo”, aseguró el trasandino, dejando plop el comentarista en el espacio televisivo.

“Yo no fui ese, fue alguien más en el panel, es mentira. Te pido perdón, yo lo dije como algo positivo”, respondió a la rápida De Tezanos, quien horas después hizo sus descargos en su canal de YouTube.

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Manuel De Tezanos habla de su round con Correa

El periodista aseguró en Tarde Pero al Balong que “ocurre lo difícil de explicar. Soy trending topic y me están puteando. De partida para que pase algo así hay que ir al estadio y estar en la cancha enfrentando a los jugadores. Yo he tenido varios de estos incidentes, no solo en televisión, sino que también fuera de cancha. Y lo voy a dejar ahí”.

“Critico con buenas intenciones y lo hago siempre desde los futbolístico. A Correa lo he criticado mil veces, pero por lo que me encaró yo no lo dije. Es muy raro todo esto, porque se te planta un tipo al lado, que viene de ser la figura del partido y te encara así. ¿Y que voy a decir? Pasó no más”, agregó.

Javier Correa la hizo todas en su visita con Colo Colo a Universidad Católica. | Foto: Photosport.

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En ese sentido, De Tezanos afirmó que “yo soy el conductor del programa y soy responsable de lo que le habrá molestado. Tengo que poner la cara no más y ser el punching ball en este momento. Los que me conocen, ven mis programas y mis contenidos, saben que no hago ese tipo de comentarios. Nunca lo he hecho”.

“Es una pena que Correa lo haya entendido así. Le ofrecí mis disculpas después y él me contestó, así que está todo en orden. Pero yo no dije eso, no es mi forma de comentar las cosas. Jamás me he referido a la vida personal de los jugadores”, concluyó.

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En síntesis

Javier Correa encaró en vivo al periodista Manuel De Tezanos tras el triunfo de Colo Colo.

encaró en vivo al periodista Manuel De Tezanos tras el triunfo de Colo Colo. El tenso momento ocurrió durante el programa Todos Somos Técnicos de la cadena TNT Sports.

de la cadena TNT Sports. Manuel De Tezanos desmintió haber realizado comentarios sobre la vida personal del delantero argentino.

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