El jugador fue anunciado como el último fichaje del City Soccer y competirá en el TST en Estados Unidos.

El TST (The Soccer Tournament) está cada vez más cerca de comenzar y ya confirmó presencia chilena en esta nueva edición. Entre los nombres destacados aparece Isaías Meneses, futbolista que tuvo paso por el Campeonato Nacional y que ahora será parte de City Soccer en el popular torneo que se disputará en Estados Unidos.

A través de sus redes, el equipo anunció su fichaje. “¡City Soccer FC le da la bienvenida a Isaias Meneses para el TST 2026!. Un defensor con experiencia en el fútbol chileno, Isaias llega con garra, liderazgo y mentalidad ganadora”.

“Desde Deportes Magallanes, pasando por Coquimbo Unido y Deportes Santa Cruz — la experiencia es REAL. Ahora es momento de defender estos colores y luchar por la gloria en el TST 2026. ¡Vamos City!”.

Los otros chilenos en City Soccer

El equipo ya reveló al plantel con el que competirá en el torneo, entre ellos Ignacio Herrera, Cristóbal Jara, Santiago Dittborn, Matías Herrera, Eze Luna, Matías Donoso, Felipe Seymour, Juan Araya, Andrés Baeza y Mathía Vidangossy.

¿Cuándo comienza el TST?

La nueva edición del The Soccer Tournament (TST) arrancará el próximo 27 de mayo y contará con la participación de 48 equipos, distribuidos en 12 grupos de cuatro clubes cada uno.

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El TST se ha convertido en uno de los espectáculos futbolísticos más llamativos del mundo, al punto de ser conocido como el “Coachella del fútbol” por su mezcla de deporte, show y entretenimiento.

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El campeonato entregará tres premios de un millón de dólares y tendrá más de 160 partidos a disputarse en apenas seis jornadas.

Además, el certamen destaca por sus innovadoras reglas, entre ellas el sistema Target Score Time, formato que garantiza que todos los encuentros se definan con un gol ganador.

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