Don Nelson se encuentra hospitalizado, esta vez en Santiago. Su hija Silvana dio detalles de su actual estado de salud.

Silvana, la hija de Nelson Acosta, volvió a aparecer en redes sociales, esta vez para agradecer el apoyo mediático e informar que el histórico ex entrenador uruguayo del fútbol chileno se encuentra internado en una clínica de Santiago, donde se le brindan todas las asistencias médicas.

Cabe recordar que don Nelson, el ex DT de la selección chilena, cumplirá 82 años en junio próximo. Y fue diagnosticado con Alzheimer en 2017.

“Este video es para darles las gracias una vez más a rodas las personas que me apoyaron y visibilizaron el video de un tiempo atrás“, dijo Silvana Acosta en el nuevo registro audiovisual.

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La salud de don Nelson: “cada día un pasito más”

Agregó que “contarles que fue clave, mi papá al fin está en Santiago, en una clínica con todas las atenciones médicas que necesita, confortado y avanzando en su salud cada día un pasito más“.

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Hace algunas semanas Silvana reclamó que sus hermanos (Damián y Julio), le impedían traer a don Nelson para ser atendido en Santiago, con las comodidades y bondades de la saluda capitalina.

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Sin embargo, los hermanos aludidos justificaron que el deseo de su padre siempre fue permanecer en su casa de San Vicente de Tagua Tagua, donde argumentaron también era cuidado con todos los protocolos.

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En medio de la pugna legal de los herederos, don Nelson fue hospitalizado hace un par de semanas en Rancagua. Según informaron Demián y Julio, la internación fue preventiva y de carácter evaluativo.

Resumen:

-Nelson Acosta se encuentra internado en una clínica de Santiago con asistencia médica completa.

-82 años cumplirá el ex DT en junio y padece Alzheimer desde el 2017.

-Rancagua fue el lugar de su hospitalización preventiva previa al traslado a Santiago.