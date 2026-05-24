El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo dejó bastante paño que cortar, como la pelea final que enfrentó a ambos planteles. Gonzalo Jara avisó qué jugadores serán sancionados.

Los Cruzados abrieron la cuenta gracias a un autogol de Arturo Vidal, pero los Albos lo dieron vuelta mediante un doblete de Javier Correa. De esta manera, los dirigidos por Fernando Ortiz se quedaron con la victoria por 2-1 y son más líderes que nunca.

La polémica final

Una vez que sonó el pitazo final de José Cabero en el Claro Arena se desataron los incidentes entre los jugadores de ambos equipos. Entre los festejos de Colo Colo por el triunfo, hubo algunos encontrones que llegaron a las manos.

Si bien en el momento no se apreció que hubiera expulsados, el juez puede utilizar las imágenes para informar de esta situación y que se apliquen los respectivos castigos a los involucrados. Cabero tomó este camino y ya se sabe quiénes serán los perjudicados.

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De acuerdo a lo que indicó Gonzalo Jara en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, habrá cuatro expulsados en el informe de José Cabero por los incidentes: Joaquín Sosa y Javier Méndez en Colo Colo; Vicente Bernedo y Daniel González en Universidad Católica.

De esta manera, ambos equipos quedarán golpeados luego del clásico. Los Albos pierden a una de sus principales figuras como Sosa y además ya había visto la roja en el terreno de juego Tomás Alarcón. La UC queda sin su meta titular. Fernando Zampedri tampoco dirá presente en el siguiente choque por acumulación de amarillas.

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El próximo encuentro de Colo Colo será el sábado 30 de mayo ante Deportes La Serena en condición de visita, mientras Universidad Católica también será forastero, pero el domingo 31 ante Huachipato en Talcahuano.