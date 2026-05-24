El presidente de Blanco y Negro se retiró del Claro Arena con gorro y guantes para la baja temperatura.

Colo Colo obtuvo un triunfazo ante Universidad Católica y camina a paso firme con su objetivo de gritar campeón. Aníbal Mosa era uno de los más sonrientes en la zona de camarines.

Los Albos comenzaron perdiendo en el Claro Arena con un desafortunado autogol de Arturo Vidal, pero contaron con un inspirado Javier Correa para dar vuelta el marcador en Las Condes. Los 3 puntos se van a Macul y son más punteros que nunca.

La queja de Mosa

En Colo Colo hubo mucha felicidad luego del pitazo final. Los jugadores festejaron de forma eufórica en la cancha e incluso tuvieron fuertes encontrones con el plantel y cuerpo técnico de Universidad Católica. Claro que eso poco importaba. El triunfo vale oro.

Los Albos se alejan en la cima y le sacaron 8 puntos de distancia a Huachipato, su más inmediato perseguidor. Restando dos fechas para que finalice la primera rueda, ya se aseguraron el ser los campeones de invierno, por lo que las expectativas con dar la vuelta olímpica crecen.

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Uno de los más felices era Aníbal Mosa. El presidente de Blanco y Negro sabía que en el Claro Arena tenían una prueba importante y la aprobaron. El equipo dirigido por Fernando Ortiz estaba al debe en este tipo de duelos, de hecho el argentino ganó su primer clásico.

Cuando Mosa dejaba la zona mixta del recinto de la UC, se le pudo ver con un vistoso gorro chilote y también con guantes. El empresario fue consultado por RedGol por sus accesorios. “¿Cábala? El gorro es para el frío, hace pero un frío tremendo”, dijo.

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Las palabras de Mosa fueron interpretadas por algunos como una tocada de oreja, debido a la repetida burla que le hacen a los Cruzados por la baja temperatura que hay en Las Condes. De hecho venían de una polémica similar ante Limache. Lo cierto, es que el dirigente suele usar este tipo de gorros en los partidos de los Albos.