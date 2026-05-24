El argentino fue el gran salvavidas para los albos tras el autogol de Vidal, porque logró dar vuelta el marcador en el Claro Arena.

Uno de los protagonistas del clásico entre Universidad Católica contra Colo Colo por la Liga de Primera en el estadio Claro Arena es sin duda Javier Correa, quien se anotó con dos goles para los albos.

Después del autogol de Arturo Vidal en los primeros minutos del encuentro, llegó el goleador argentino para ser el rescatista de los albos en el clásico con dos tantos para aplaudir.

El primero a los 41 minutos, cuando puso el tanto del empate con un golazo cambiándole de palo al meta Bernedo, en una anotación que terminó en polémica con discusiones de los jugadores.

Pero cuando la preocupación estaba en otro lado, Correa nuevamente apareció para marcar el 2-1 momentáneo, siendo el octavo del argentino en la presente temporada.

Javier Correa llega a 8 goles en la Liga de Primera. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Minuto a minuto: U. Católica recibe a Colo Colo en un nuevo clásico en la Liga de Primera

Javier Correa la figura del primer tiempo en el clásico

Javier Correa se transformó en la figura de Colo Colo en los primero 45 minutos ante Universidad Católica, tras anotar los dos goles que permitieron dar vuelta el partido.

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El argentino se anotó con dos tantos para aplaudir, los que le dieron un respiro a un cuadro albo que lo pasó mal en los primeros minutos, por lo que pasó a ser la figura.

Correa celebró con un tono burlesco, lo que provocó reacciones de los jugadores de la UC, además de los hinchas, quienes recriminaron al delantero por su forma de festejar.

Mira los goles:

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