Rojabet en Chile: opiniones y reseña

Las Rojabet opiniones en la web son muy certeras con respecto a lo que indican de este operador, y es que Rojabet cada vez ha ido ganando más terreno en el mercado de apuestas deportivas en Chile. No cabe duda de que Rojabet es confiable gracias a una serie de factores positivos, como la variedad de mercados, a una interfaz bastante amigable y a un excelente paquete de bono de bienvenida, como pasamos a revisar a continuación en este análisis detallado de esta casa de apuestas.

Criterio de evaluación Nivel de confianza Bono de bienvenida Excelente Otras promociones Regular Selección de deportes Podría mejorar Streaming Podría mejorar Funcionalidad de la App Muy bueno Métodos de pago Bueno Atención al cliente Bueno Promedio de opiniones Bueno

Bono de bienvenida – Excelente

Uno de los aspectos en lo que Rojabet destaca por encima de la mayoría de la competencia es porque entrega un generoso paquete de bono de bienvenida. Esto también se refleja en las Rojabet opiniones que se pueden encontrar en la web.

El bono de bienvenida que entrega este operador es muy particular. En vez de ser un bono que se entrega sólo una vez, la bonificación de Rojabet es visible en cada uno de los tres primeros depósitos. El paquete de bono de bienvenida de Rojabet se desglosa de la siguiente manera:

PRIMER DEPÓSITO: Bono de 100% del depósito hasta $200.000 CLP + 50 giros gratis

SEGUNDO DEPÓSITO: Bono de 75% del depósito hasta $300.000 CLP + 50 giros gratis

TERCER DEPÓSITO: Bono de 50% del depósito hasta $500.000 CLP + 50 giros gratis

Terminos y condiciones del bono

Las Rojabet opiniones sobre estos términos y condiciones han establecido que los mismos no son muy distintos a lo que se ofrece en otros operadores. De hecho, la presencia de términos y condiciones en un bono de bienvenida, o en cualquier tipo de promoción, no es para nada novedosa. Te dejamos algunos de los términos y condiciones sobre los que se rige el bono de bienvenida de Rojabet.

El primer depósito deberá ser de un monto mínimo de $5.000 CLP o su equivalente en otra moneda.

El rollover de la liberación es de x8 con cuota mayor.

Las apuestas del bono de bienvenida deben ser de una cuota mínima de 2.00 en cada ticket de apuesta.

Este bono se deberá aceptar en un lapso de 7 días posterior al primer depósito y posee una vigencia por 15 días.

El bono es válido para apuestas combinadas o simples. Sin embargo, no se aceptan apuestas de cash out o apuestas combinadas de sistema.

Promociones para usuarios registrados: Regular

Si hay un apartado en el que este operador podría mejorar, ese es el de las promociones que se le brindan a los usuarios que ya poseen una cuenta y están registrados en este operador. Si bien el bono de Rojabet es bastante atractivo, esta casa de apuestas no posee muchas promociones atractivas una vez que se ha completado el registro y se ha utilizado el bono de bienvenida.

De hecho, dentro de las promociones para usuarios registrados que se pueden destacar en Rojabet, sólo se pueden encontrar desafíos en lo que se pueden ganar apuestas gratis o free spins. No caben dudas de que el apartado de promociones es muy limitado comparado a lo que se ofrece en otros operadores de apuestas deportivas, y las Rojabet opiniones lo respaldan en la web.

Selección de deportes: Podría mejorar

Otro apartado donde esta casa de apuestas no consigue buenas evaluaciones en el apartado de las Rojabet Chile opiniones es en lo que respecta a la variedad de mercados y selección de deportes. Si bien hay algunos operadores que poseen más de 30 y hasta casi 40 disciplinas para realizar apuestas deportivas, en Rojabet esa suma baja a sólo 16 deportes distintos. La poca gama de deportes disponibles pone a Rojabet en una clara situación de desventaja con respecto a varios de sus competidores.

Sección en vivo y streaming: Podría mejorar

La sección de apuestas en vivo en Rojabet no tiene ninguna particularidad que la pueda diferenciar de otros operadores de apuestas deportivas. Así, no sorprende que las Rojabet opiniones sobre este apartado en particular carezcan de mucha positividad. Si bien se pueden hacer apuestas en vivo en la mayoría de los partidos en lo que también se pueden hacer apuestas pre-partido, salvo en situaciones donde sea explicado previamente, no existen muchos factores que hagan resaltar esta sección.

Además, el hecho de que no exista un servicio de streaming es algo que sin duda juega en contra de esta casa de apuestas, y como no podría ser de otra forma, esto también es reflejado en las Rojabet Chile opiniones.

Funcionalidad de la app: Muy buena

La funcionalidad de la app de Rojabet es muy buena, algo que es destacado constantemente cuando se habla de la utilización de Rojabet en dispositivos móviles en las Rojabet opiniones. Esta app es compatible tanto con Android como con iOS, y además, también se pueden replicar todas las funcionalidades que ya se pueden hacer en el sitio web de Rojabet en el formato de escritorio.

Métodos de Pago: Buena

Rojabet posee una cantidad amplia de métodos de pago y retiro, pero no es tan amplia como la oferta que sí se puede encontrar en otros operadores, como 1xbet o incluso Betano. Dentro de los métodos de pago y depósito en Rojabet podemos encontrar los siguientes:

Tarjeta Visa/Mastercard

WebPay

Banco Estado

Santander

Caja Vecina

ServiEstado

Monederos electrónicos, como Skrill y Neteller

Cabe destacar que Rojabet no cobra ningún tipo de comisión con respecto a los movimientos de dinero que se realizan en el operador, ya sean de depósito o retiro.

Servicio de Atención al cliente: Bueno

El servicio al cliente de este operador es evaluado de manera positiva por las Rojabet opiniones a lo largo de la web. Rojabet posee un buen equipo de soporte y está en español, aunque un aspecto en el que podría mejorar es que no posee atención 24/7 y tampoco está disponible los fines de semana. El horario del servicio de atención al cliente de Rojabet es de lunes a viernes, desde las 8:30 AM a las 10:30 PM.

¿Qué tan bueno es Rojabet?

Rojabet es un operador que posee aspectos bastante positivos, pero otros en los que debe mejorar con rapidez para no perder terreno con respecto a algunos de sus competidores en el mercado de apuestas deportivas en Chile. El bono de bienvenida está entre sus factores más destacados, al igual que su app, pero las Rojabet opiniones son certeras en que también hay otras áreas en las que este operador necesita mejorar.

Sin lugar a dudas que el hecho de no contar con un servicio de streaming le juega en contra en las apuestas en vivo. Por si eso no es suficiente, este operador también cuenta con una oferta más bien limitada de deportes, por lo que la cantidad de mercados a disposición del usuario no es tan amplia como sí lo es en otras casas de apuestas. A pesar de que algunos operadores ofrecen más de 30 deportes, el listado de disciplinas en Rojabet ni siquiera llega a 20.

Todos estos son aspectos que suelen ser bastante criticados por las Rojabet opiniones. Sin embargo, y a pesar de los aspectos negativos, podemos evaluar a este operador de manera positiva. El bono de bienvenida es excelente, la app funciona de buena manera, y a pesar de las pocas opciones de deportes, la cantidad de mercados, particularmente en fútbol, es positiva.

Preguntas frecuentes