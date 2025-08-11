Envalentonados, por el triunfo por 4 a 1 ante Unión Española en la Liga de Primera 2025, los dirigidos por Gustavo Álvarez ahora tienen un desafío mayor por Copa Sudamericana. La Universidad de Chile enfrentará a Independiente de Avellaneda.

Se trata de un duelo importantísimo, por los octavos de final del torneo que en 2011 levantó el Romántico Viajero. En el equipo que visita el Estadio Nacional, hay gran cantidad de chilenos.

Pero, para enfrentar al Rojo, Gustavo Álvarez estaría preparando un verdadero golpe de timón. Es que hay una sorpresa que asoma en la alineación del estratega azul.

Los 11 que pondría Gustavo Álvarez ante Independiente de Avellaneda

Hay una seguridad importante en Universidad de Chile, tras la goleada ante Unión Española. Funcionó el equipo y eso dejó contento a Gustavo Álvarez. No obstante, hubo un cambio importante que se sugiere en su estrategia.

Resulta que Gustavo Álvarez no alineará al referente y capitán azul, Marcelo Díaz, cuya ausencia permitirá el retorno de Nicolás Ramírez a la oncena titular, tal como informó Emisora Bullanguera.

De esta forma, la Universidad de Chile alinearía con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en búsqueda del gol.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Independiente?

El Romántico Viajero enfrentará a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional. El duelo será este miércoles 13 de agosto, a las 20.30 horas.