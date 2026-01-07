“Se fue muy verde”: Multicampeón con Colo Colo aprueba revancha de Damián Pizarro

Damián Pizarro es uno de los jugadores que más se comenta en el mercado de fichajes. El delantero de 20 años tuvo un irregular paso por el cuadro francés Le Havre y ahora busca un nuevo préstamo para reencontrarse con su mejor versión.

El delantero perteneciente al Udinese se encuentra en Chile a la espera de su nuevo futuro. Incluso no viajó a Francia para sumarse a los trabajos del elenco que disputa la Ligue 1. Por lo que todos los caminos ahora apuntan a Colo Colo como la opción ideal para retornar al gol.

ver también Desde Italia lanzan ultimátum a Damián Pizarro mientras define su vuelta a Colo Colo: “Le hará…”

El tema es que la llegada de Damián genera ciertas dudas en el cuerpo técnico de Fernando Ortiz y en el directorio de ByN. Su 2025 fue para el olvido y hasta se perdió el Mundial Sub 20 por preferir sus vacaciones por sobre los trabajos con la Roja.

¿Damián Pizarro vuelve a Colo Colo?

Así las cosas, un histórico de Colo Colo y que además de ser goleador fue capitán y campeón con los albos, recalcó que en el Monumental puede ser un aporte para el club y reactivar su carrera.

Encuesta¿Te gusta el retorno de Damián Pizarro a Colo Colo? ¿Te gusta el retorno de Damián Pizarro a Colo Colo? Ya votaron 0 personas

“Damián tiene unas condiciones tremendas, y ojalá vuelve a donde nació. Me gustaría verlo acá en Colo Colo”, expresó positivo Ivo Basay en conversación con Redgol. Pero el “Hueso” además evidenció un problema que enfrenta no tan solo Pizarro, sino que el fútbol chileno al dejar ir a sus jugadores a muy temprana edad.

Publicidad

Publicidad

Damián Pizarro busca reencontrarse con su mejor versión en Colo Colo.

“Tiene mucho por desarrollarse. Lo que pasa es que se van en verde a Europa y cuando se van afuera las exigencias son mayores y se les complica. Ahora con su retorno podría recuperarse de la mejor forma y volver al gol”, sentenció.

De momento se indica que la propuesta está sobre la mesa. Por lo que se esperan novedades a la reunión de directorio de ByN que se realizará justamente durante la tarde de este miércoles.

Publicidad

Publicidad