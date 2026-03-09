Pese a que el libro de pases cerró hace rato, en Universidad de Chile pueden sorprender con un inesperado movimiento en el mercado de fichajes, esto por la lesión que podría dejar por varios meses fuera a Octavio Rivero.

Y es que la sinovitis en la rodilla derecha del delantero uruguayo podría obligarlo a pasar por el quirófano. Si se da esta escenario, hablamos de que quedaría marginado por todo el primer semestre pensando en su recuperación.

La situación es a lo menos compleja, ya que hablamos de uno de los fichajes estelares de los estudiantiles para esta temporada 2026. Por lo mismo, en caso de perderlo, ya se estaría evaluando la opción de ira buscar un nuevo refuerzo.

¿Un sexto refuerzo llega a Universidad de Chile?

Según información entregada por La Magia Azul, la opción de traer a un sexto refuerzo ya está siendo evaluada por la gerencia deportiva de Universidad de Chile. Si bien es una idea que recién está tomando fuerza, es una opción ante el complejo panorama de Rivero.

Octavio Rivero obligaría a Universidad de Chile a salir otra vez al mercado de fichajes. | Foto: U de Chile.

Cabe recordar que las bases del torneo permiten traer nuevos jugadores si en el actual plantel se presenta una lesión grave de larga duración. De ser así, en la U tienen 15 días de plazo para solicitar este nuevo fichaje desde el primer diagnóstico médico que declare a incapacidad del uruguayo.

Cabe recordar que la U en este mercado fichó a Lucas Romero, Marcelo Morales, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. ¿Se dará el arribo de un sexto refuerzo ante la lesión del atacante uruguayo?

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules jugarán hoy lunes 9 de marzo de desde las 20:00 horas ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

