Universidad de Chile está atravesando unos duros primeros meses del año. El equipo de Francisco Meneghini definitivamente no despega y está con sumando varios los dolores de cabeza tras apenas un puñado de partidos disputados.

Uno de estos es la gran cantidad de lesionados que ha tenido el equipo, incluso de refuerzos recién llegados que siguen sin ser un aporte. Este es el caso de Octavio Rivero, delantero que por una sinovitis en su rodilla derecha no ha podido jugar con continuidad.

El uruguayo apenas lleva dos partidos disputados con la U, en los que sumó solo 92 minutos de juego y ningún gol convertido. Sin embargo esto no es lo peor, ya que en las últimas horas salió a la luz una preocupante información en torno a esta lesion que arrastra.

¿Rivero se pierde el primer semestre en Universidad de Chile?

De acuerdo a un reporte entregado por La Magia Azul, el panorama de Octavio Rivero en la U es a lo menos complejo, ya que si la inflamación en su rodilla persiste su ingreso al quirófano será inevitable. Y ojo, que esto viene de la mano con un largo proceso de recuperación.

Si en la U deciden que el uruguayo sea operado de su rodilla, esto se traducirá en un período estimado de recuperación de alrededor de 120 días. Sacando cuentas, hablamos de cuatro meses fuera de la canchas, es decir, todo el primer semestre sin poder jugar.

Octavio Rivero apenas ha jugado dos partidos en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que para el partido de hoy de los azules ante Universidad de Concepción el atacante charrúa volverá a estar maginado, siendo este su cuarto partido sin ser convocado por esta lesión.

El cuerpo médico de la U se está esforzando para Rivero que llegue al partido con Coquimbo del próximo 14 de marzo por la fecha 7 del torneo.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules enfrentarán hoy lunes 9 de marzo de desde las 20:00 horas a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

