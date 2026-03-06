Universidad de Chile sufrió un aterrizaje forzoso. Tras ganar el Superclásico a Colo Colo se esperaba el despegue del elenco universitario, pero tres días después perdió ante Palestino jugando de mala manera.

En Picado TV Chile Claudio Borghi y Marcelo Vega debatieron sobre la idea que está mostrando Francisco Meneghini, a la que no se acomoda el plantel del Bulla.

“Por qué se puede ir, no por ganar o perder un partido. La primera duda es quién forma los equipos, el técnico o la gerencia deportiva. Porque, en el caso de Meneghini, quiere un equipo muy vertical, que corra mucho, y no está diseñado para eso”, dijo el Bichi.

Agregó el campeón del mundo una pregunta: “¿está convencido del equipo que tiene o tiene que adaptarse a los jugadores?”

U de Chile no logra entender la idea de Meneghini

Jugadores de U de Chile incómodos con Meneghini

Marcelo Vega tomó luego la palabra. “¿Está diseñado este equipo para lo que quiere Paqui? Claramente no. ¿Están cómodos los jugadores? No, no están acostumbrados a lo que quiere Paqui”, estableció.

Luego indicó que tiempo ha tenido el nuevo estratega para plasmar su idea, pero claramente no le está resultando.

“Han pasado muchos partidos y al primero ya debes competir, así está diseñado todo. Antes era al segundo o tercero después de la pretemporada. ¿Entonces cuándo puede mejorar la U? Ya se ve difícil”, manifestó el Tobi.

Incluso lo comparó con Colo Colo, que “jugando mal saca resultados, la U no sacó resultados y no mejora, así es peor, cuesta trabajar en la semana”.

Finalmente estableció que hay un fantasma dando vueltas: “Este plantel juega de otra manera comparado con Álvarez, que te entretenía mirarlo, más allá de que no ganó el campeonato”.

En resumen:

Palestino venció a Universidad de Chile tres días después del último Superclásico nacional.

Francisco Meneghini propone un esquema vertical que incomoda al actual plantel universitario.

Claudio Borghi y Marcelo Vega cuestionaron la adaptación del equipo a la idea táctica.