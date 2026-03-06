Universidad de Chile sufrió un aterrizaje forzoso. Tras ganar el Superclásico a Colo Colo se esperaba el despegue del elenco universitario, pero tres días después perdió ante Palestino jugando de mala manera.
En Picado TV Chile Claudio Borghi y Marcelo Vega debatieron sobre la idea que está mostrando Francisco Meneghini, a la que no se acomoda el plantel del Bulla.
“Por qué se puede ir, no por ganar o perder un partido. La primera duda es quién forma los equipos, el técnico o la gerencia deportiva. Porque, en el caso de Meneghini, quiere un equipo muy vertical, que corra mucho, y no está diseñado para eso”, dijo el Bichi.
Agregó el campeón del mundo una pregunta: “¿está convencido del equipo que tiene o tiene que adaptarse a los jugadores?”
U de Chile no logra entender la idea de Meneghini
Jugadores de U de Chile incómodos con Meneghini
Marcelo Vega tomó luego la palabra. “¿Está diseñado este equipo para lo que quiere Paqui? Claramente no. ¿Están cómodos los jugadores? No, no están acostumbrados a lo que quiere Paqui”, estableció.
Luego indicó que tiempo ha tenido el nuevo estratega para plasmar su idea, pero claramente no le está resultando.
ver también
Tras eliminación de Copa Sudamericana: Juan Cristóbal Guarello apunta al único jugador de la U que se salva de la crisis
“Han pasado muchos partidos y al primero ya debes competir, así está diseñado todo. Antes era al segundo o tercero después de la pretemporada. ¿Entonces cuándo puede mejorar la U? Ya se ve difícil”, manifestó el Tobi.
Incluso lo comparó con Colo Colo, que “jugando mal saca resultados, la U no sacó resultados y no mejora, así es peor, cuesta trabajar en la semana”.
Finalmente estableció que hay un fantasma dando vueltas: “Este plantel juega de otra manera comparado con Álvarez, que te entretenía mirarlo, más allá de que no ganó el campeonato”.
En resumen:
Palestino venció a Universidad de Chile tres días después del último Superclásico nacional.
Francisco Meneghini propone un esquema vertical que incomoda al actual plantel universitario.
Claudio Borghi y Marcelo Vega cuestionaron la adaptación del equipo a la idea táctica.