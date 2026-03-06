Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

“Los jugadores de U de Chile no están cómodos, no se acostumbran a lo que quiere Paqui”

El estilo de fútbol vertical que busca imponer Francisco Meneghini no dio resultados en este plantel de Universidad de Chile.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Paqui no logra imponer su idea de juego en la U de Chile
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTPaqui no logra imponer su idea de juego en la U de Chile

Universidad de Chile sufrió un aterrizaje forzoso. Tras ganar el Superclásico a Colo Colo se esperaba el despegue del elenco universitario, pero tres días después perdió ante Palestino jugando de mala manera.

En Picado TV Chile Claudio Borghi y Marcelo Vega debatieron sobre la idea que está mostrando Francisco Meneghini, a la que no se acomoda el plantel del Bulla.

“Por qué se puede ir, no por ganar o perder un partido. La primera duda es quién forma los equipos, el técnico o la gerencia deportiva. Porque, en el caso de Meneghini, quiere un equipo muy vertical, que corra mucho, y no está diseñado para eso”, dijo el Bichi.

Agregó el campeón del mundo una pregunta: “¿está convencido del equipo que tiene o tiene que adaptarse a los jugadores?”

U de Chile no logra entender la idea de Meneghini

U de Chile no logra entender la idea de Meneghini

Jugadores de U de Chile incómodos con Meneghini

Marcelo Vega tomó luego la palabra. “¿Está diseñado este equipo para lo que quiere Paqui? Claramente no. ¿Están cómodos los jugadores? No, no están acostumbrados a lo que quiere Paqui”, estableció.

Publicidad

Luego indicó que tiempo ha tenido el nuevo estratega para plasmar su idea, pero claramente no le está resultando.

Tras eliminación de Copa Sudamericana: Juan Cristóbal Guarello apunta al único jugador de la U que se salva de la crisis

ver también

Tras eliminación de Copa Sudamericana: Juan Cristóbal Guarello apunta al único jugador de la U que se salva de la crisis

“Han pasado muchos partidos y al primero ya debes competir, así está diseñado todo. Antes era al segundo o tercero después de la pretemporada. ¿Entonces cuándo puede mejorar la U? Ya se ve difícil”, manifestó el Tobi.

Incluso lo comparó con Colo Colo, que “jugando mal saca resultados, la U no sacó resultados y no mejora, así es peor, cuesta trabajar en la semana”.

Publicidad

Finalmente estableció que hay un fantasma dando vueltas: “Este plantel juega de otra manera comparado con Álvarez, que te entretenía mirarlo, más allá de que no ganó el campeonato”.

En resumen:

Palestino venció a Universidad de Chile tres días después del último Superclásico nacional.

Francisco Meneghini propone un esquema vertical que incomoda al actual plantel universitario.

Claudio Borghi y Marcelo Vega cuestionaron la adaptación del equipo a la idea táctica.

Lee también
DT del Midtjylland sorprende sobre el futuro de Osorio
Noticias

DT del Midtjylland sorprende sobre el futuro de Osorio

El canal que transmite Chile vs. Paraguay en el amistoso femenino
Selección Chilena

El canal que transmite Chile vs. Paraguay en el amistoso femenino

Llegó como refuerzo, aún no es titular con Fernando Ortiz y ahora se ofrece como comodín
Colo Colo

Llegó como refuerzo, aún no es titular con Fernando Ortiz y ahora se ofrece como comodín

Las Diablas a un paso del Mundial: ¿Dónde ver Chile vs Japón?
Redsport

Las Diablas a un paso del Mundial: ¿Dónde ver Chile vs Japón?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo