Juan Cristóbal Guarello abordó la eliminación de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. El elenco de Francisco Meneghini no logró superar a Palestino y quedó fuera del torneo tempranamente tras caer por 2-1 en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, en “La Hora de King Kong” abordó que el proceso de Paqui empieza a tambalear en el Romántico Viajero, pese al triunfo en el Superclásico en el Estadio Monumental. Lo que ahora pone en un complicado momento al DT.

“Es un equipo que no marca diferencias. El gran objetivo del año se era ganarle a Palestino en Copa Sudamericana. A Paqui no le está funcionando está gran oportunidad que tiene en su carrera. Ya fue ayudante con Sampaoli y Beccacece. Es un tipo muy ligado a Universidad de Chile, pero el equipo no aparece”, alertó el comunicador.

El único jugador que se salva en la U de Paqui Meneghini

El tema es que para Juan Cristóbal Guarello el mal momento de Universidad de Chile tiene más de un responsable. Por lo que también apuntó al plantel que no ha estado al nivel de las exigencias que requiere la U.

Charles Aránguiz se ha transformado en la gran figura de la U en los últimos años

“Es muy fácil pegarle a Paqui y no quiero caer en eso. Pero no quiero desligarle responsabilidad a los jugadores. Salvo Charles Aránguiz, el equipo no anda bien. Te cabecearon en el área y te cuesta mucho llegar”, aseguró.

“Altamirano y Poblete jugadores de nota 4, Hormazábal bajo dos escalones, Morales viene mejorando pero es una incógnita. La ausencia de Zaldivia se notó”, sentenció. Por lo que ahora todas las miradas estarán en el partido del lunes 9 de marzo cuando la U recibe a Universa de Concepción en el Estadio Nacional en el cierre de la fecha 6.

