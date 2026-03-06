Francisco Meneghini perdió en tres días toda la espalda que ganó tras vencer a Colo Colo en el Superclásico, pues la derrota de U de Chile ante Palestino fue un balde de agua fría para el cuadro universitario.

Claudio Borghi conversó con Redgol sobre este asunto y entiende que, lamentablemente para Paqui, los buenos resultados deben llegar de manera inmediata.

“En los equipos grandes siempre los créditos son cortos. Siempre, siempre. No hay entrenador de equipo grande que se pueda mantener mucho tiempo sin tener buenos resultados”, manifiesta para dejar claro que no hay tiempo para un proceso.

Entiende que la eliminación de Copa Sudamericana “tiene una importancia en lo económico, no solo por competición, sino que por la cantidad de dinero que entrega”, a lo que se suma que “en lo deportivo, si bien ganó el clásico, no levanta cabeza haciendo jugar bien al equipo”.

Paqui Meneghini se queda sin mucho crédito en U de Chile

Meneghini y su contrato por dos años en U de Chile

Borghi plantea un asunto importante que debe pasar por la cabeza de los dirigentes de U de Chile: despedir a Meneghini cuando recién comienza la temporada.

“Habrá que ver cláusulas y revisiones, pues su contrato es por dos años. Sacarlo en seis partidos, cuando tiene dos años, es una locura”, manifiesta el ex DT de la selección chilena.

Borghi eso sí piensa que la U tiene mucha materia prima para salir del pozo. “De todas maneras Meneghini debe tener esperanza, por su plantel competitivo. No todo el mundo tiene un plantel como el de la U, es el mejor a mi gusto”, advierte.

De todas formas, entiende que “tener un gran plantel no significa tener un gran equipo, eso es una realidad. A veces hace falta un DT para que los jugadores funcionen bien y jugadores que crean en el planteamiento del entrenador”.

También se refirió a los rumores de que los jugadores están confundidos con Paqui y pide que asuman su responsabilidad. “Los jugadores siempre ponen una excusa del funcionamiento del equipo por sobre la posición de ellos. Creo que esas quejas deben ser internas”, sostuvo el Bichi.

