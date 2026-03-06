Siguen los cuestionamientos al desempeño de Universidad de Chile. Los azules lograron ganar su primer partido del año en el Superclásico contra Colo Colo, pero tras cartón perdieron ante Palestino sentenciando la temprana eliminación en Copa Sudamericana.

Y críticas puntuales van al ataque del equipo dirigido por Francisco Meneghini. La U borró a casi todos sus delanteros del 2025 (podría contarse a Lucas Assadi y Maximiliano Guerrero como los que quedaron), dejando el club Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández.

Para este 2026 llegaron Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Rivero tiene una rebelde lesión que pinta para crónica y junto a Lucero aún no convierten un gol.

Peric: Lucas Di Yorio era diez veces mejor

En Radio Pauta, Nicolás Peric consideró que uno de los pecados de la U fue dejar partir a Di Yorio. De hecho, el Loco considera que el ex jugador azul es mucho más eficiente que cualquiera de los que llegaron.

“Este equipo viene a la baja, no es sólo de Paqui Meneghini, viene desde la mitad del año pasado. Ahora les digo a todos: ¿a cuántos de los que están aquí, con el diario del lunes, les dijimos que era (Lucas) Di Yorio?“, dijo Peric en Radio Pauta.

Agregó que “en este tipo de partidos, del centro a la esquina, te generaba solo. Pero como no calzan las lucas… tenías un jugador probado, con el diario del lunes“.

“Hay un salto de calidad, pero no están jugando, están lesionados. Un jugador como Lucas Di Yorio era diez veces mejor. Era algo probado, pero bueno, las lucas a veces no alcanzan y con el diario del lunes es mucho más fácil“, sentenció.

