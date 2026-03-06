Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Loco Peric compara jugador que dejó U de Chile con la actual delantera: “Era diez veces mejor”

El Loco Peric no duda: Lucas Di Yorio era 10 veces mejor que la actual delantera de Universidad de Chile. El Chuncho y Paqui Meneghini siguen muy cuestionados.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Loco Peric asegura que Lucas Di Yorio es diez veces más efectivo que los delanteros de la U.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTLoco Peric asegura que Lucas Di Yorio es diez veces más efectivo que los delanteros de la U.

Siguen los cuestionamientos al desempeño de Universidad de Chile. Los azules lograron ganar su primer partido del año en el Superclásico contra Colo Colo, pero tras cartón perdieron ante Palestino sentenciando la temprana eliminación en Copa Sudamericana.

Y críticas puntuales van al ataque del equipo dirigido por Francisco Meneghini. La U borró a casi todos sus delanteros del 2025 (podría contarse a Lucas Assadi y Maximiliano Guerrero como los que quedaron), dejando el club Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Leandro Fernández.

Para este 2026 llegaron Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Rivero tiene una rebelde lesión que pinta para crónica y junto a Lucero aún no convierten un gol.

Schiappacasse diagnostica el gran problema de U de Chile: siente la falta de Leandro Fernández

ver también

Schiappacasse diagnostica el gran problema de U de Chile: siente la falta de Leandro Fernández

Peric: Lucas Di Yorio era diez veces mejor

En Radio Pauta, Nicolás Peric consideró que uno de los pecados de la U fue dejar partir a Di Yorio. De hecho, el Loco considera que el ex jugador azul es mucho más eficiente que cualquiera de los que llegaron.

Loco Peric y delantero que dejó partir la U: “Di Yorio era 10 veces mejor”.

Loco Peric y delantero que dejó partir la U: “Di Yorio era 10 veces mejor”.

Este equipo viene a la baja, no es sólo de Paqui Meneghini, viene desde la mitad del año pasado. Ahora les digo a todos: ¿a cuántos de los que están aquí, con el diario del lunes, les dijimos que era (Lucas) Di Yorio?“, dijo Peric en Radio Pauta.

Publicidad

Agregó que “en este tipo de partidos, del centro a la esquina, te generaba solo. Pero como no calzan las lucas… tenías un jugador probado, con el diario del lunes“.

Fantasma Figueroa barre con U de Chile y Colo Colo: critica falta de pesonalidad de Meneghini y Ortiz

ver también

Fantasma Figueroa barre con U de Chile y Colo Colo: critica falta de pesonalidad de Meneghini y Ortiz

Hay un salto de calidad, pero no están jugando, están lesionados. Un jugador como Lucas Di Yorio era diez veces mejor. Era algo probado, pero bueno, las lucas a veces no alcanzan y con el diario del lunes es mucho más fácil“, sentenció.

Resumen:

Francisco Meneghini dirige al equipo que sufrió la eliminación temprana en la Copa Sudamericana.

El club fichó a Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero para este 2026.

Nicolás Peric criticó la salida de Lucas Di Yorio por su eficiencia goleadora probada.

Lee también
Mientras Lucero y Rivero no marcan en la U, sus ex '9' son goleadores
U de Chile

Mientras Lucero y Rivero no marcan en la U, sus ex '9' son goleadores

Los 10 jugadores que se fueron de la U en este mercado
U de Chile

Los 10 jugadores que se fueron de la U en este mercado

Mientras Di Yorio ganó 65 millones en la U, esto gana Lucero en Fortaleza
U de Chile

Mientras Di Yorio ganó 65 millones en la U, esto gana Lucero en Fortaleza

La brecha entre sueldo y minutos: el presente de Vargas y Lucero en la U
U de Chile

La brecha entre sueldo y minutos: el presente de Vargas y Lucero en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo