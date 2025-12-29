Mientras Di Yorio ganó 65 millones en la U este 2025, esto gana Juan Martín Lucero en Fortaleza

Un verdadero notición se conoció este lunes en Universidad de Chile. Si bien meses atrás se había hablado de la opción de que Juan Martín Lucero llegara a la U como alternativa para reforzar el ataque, ahora la situación fue más allá y ya se habla de negociaciones avanzadas entre el ex Colo Colo y los azules.

Resulta que el goleador, que actualmente pertenece a los registros del Fortaleza de Brasil -elenco que descendió a la segunda división del Brasileirao-, habría dado el visto bueno para arribar al Romántico Viajero. En ese escenario, las conversaciones con Azul Azul estarían bastante encaminadas para que Lucero se transforme en el gran nombre ofensivo del equipo y reemplace los goles de Lucas Di Yorio, delantero que no continuará en la U y que incluso ya fue presentado como refuerzo del Santos Laguna de México.

La abismal diferencia de sueldo entre Di Yorio y Lucero en 2025

En ese contexto, en RedGol traemos a colación la importante diferencia salarial que existe entre el ex goleador azul y el posible nuevo ‘9’ de los universitarios, considerando los ingresos que ambos percibían durante la temporada 2025.

En el caso de Di Yorio, el ex Everton era el jugador mejor pagado de Universidad de Chile, con un sueldo cercano a los 65 millones de pesos mensuales , es decir, alrededor de 780 millones de pesos por temporada. Una cifra importante y de las más altas del fútbol chileno, aunque igualmente lejana a lo que percibía Lucero en Brasil.

¿Cuánto gana Lucero en Fortaleza? De acuerdo a información reportada por la agencia RTI Esporte a mediados del año pasado, el salario anual del delantero argentino en Fortaleza alcanza los 1,2 millones de dólares. Esto se traduce en cerca de 100 mil dólares mensuales, lo que al tipo de cambio chileno actual equivale a poco más de 90 millones de pesos cada 30 días , es decir, 25 millones más de lo que ganaba Di Yorio aproximadamente.

Eso sí, la gran ventaja para la U sería que Fortaleza buscaría desprenderse del elevado sueldo del atacante tras el dramático descenso sufrido al término de la temporada 2025.

Los goles de Di Yorio y Lucero en 2025

En cuanto a rendimiento goleador, Lucas Di Yorio le saca una leve ventaja al ‘Gato’. El ex delantero de Universidad de Chile anotó 18 goles y entregó dos asistencias en 49 partidos disputados durante la temporada.

¿Y Lucero? El atacante argentino convirtió 11 goles y registró una asistencia en 51 encuentros jugados. Eso sí, sus últimos tantos fueron en mayo de 2025 y, desde junio en adelante, fue perdiendo protagonismo paulatinamente, hasta terminar como suplente en los últimos cinco duelos del Brasileirao.