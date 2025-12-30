Mientras Universidad de Chile se mete de lleno en el mercado de fichajes del 2026, una noticia viene a rozar sus oídos. Resulta que uno que salió mal del equipo azul puede volverse escarlata.

Vamos por parte, dijo Frankestein. Resulta que en 2019, y tras una temporada de pocos logros en la Universidad de Chile, Yeferson Soteldo se fue al fútbol brasileño. El jugador que actualmente milita en el Fluminense nunca fue de los más queridos por la hinchada, pero a su partida todo empeoró.

Porque, se supone, que uno siempre guarda respeto por los colores que vistió. Sin embargo, el venezolano, por poca ética futbolística o por mala persona, decidió burlarse de la Universidad de Chile cuando peleaba por el descenso. “B” le puso a un hincha azul en su Instagram, en agosto de 2019, cuando recibió críticas.

ver también Francisco Meneghini llega a la U de Chile alabando a Gustavo Álvarez: “Se recuperó la esencia”

Ahora lo quieren desde Colombia

Lo cierto es que Pablo Mármol, como le dicen, no es un jugador que genere mucho aprecio en el mundo del fútbol. Su soberbia y una lengua que actúa más rápido que su cabeza, son los principales motivos por los cuales, por ejemplo, Gary Medel y el Vasco da Gama se burlaron de él y su lujo innecesario en un partido con Santos. Esto, tras el descenso protagonizado por el venezolano.

Pero, ahora, es otra historia la que acerca a Soteldo con Chile. O, por lo menos, hace que roce las noticias chilenas. Porque en Colombia aseguran que el Pablo Mármol venezolano está cerca de fichar en América de Cali, el mismo club que tantas veces ha pretendido a Arturo Vidal.

Yeferson Soteldo en sus tiempos azules | Photosport

Publicidad

Publicidad

Esto lo contó el periodista Jaime Dinas, quien aseguró que estuvieron tentando al venezolano. “Yefferson Soteldo está por estos días en Cali por un tema de tratamiento médico para una persona de su círculo familiar y América de Cali

lo invitó a sus instalaciones, aprovecharon para persuadirlo y convencerlo de fichar en Liga Dimayor. pero el tema es de U$1.500.000 dólares y arreglar con el equipo brasilero”, enfatizó el profesional.

Tweet placeholder

¿Cuáles fueron los números de Yeferson Soteldo en su paso por la U de Chile?

El venezolano jugó un total de 37 partidos con la Universidad de Chile en 2018. En ese tiempo, anotó siete goles y dio ocho asistencias.

Publicidad

Publicidad