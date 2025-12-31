Es tendencia:
Colo Colo

Oficial: Colo Colo anuncia a Joaquín Sosa como su segundo refuerzo para el 2026

Después de días de rumores y antes de la noche de Año Nuevo, el Cacique confirmó el arribo de su nueva incorporación. Llega tras negociación con elenco europeo.

Por Jp Viluñir Silva

Joaquín Sosa por fin es refuerzo de Colo Colo.
© Getty Images/RedGolJoaquín Sosa por fin es refuerzo de Colo Colo.

Si bien no hubo regalo de Navidad, Colo Colo cierra el 2025 con una importante noticia para sus hinchas. El Cacique anunció la llegada de Joaquín Sosa como su segundo refuerzo para la próxima temporada, solucionando uno de los grandes problemas para Fernando Ortiz.

El técnico del Eterno Campeón había perdido a Sebastián Vegas y Emiliano Amor, además de estar esperando lo que pase con Alan Saldivia, por lo que necesitaba un defensor. El elegido fue el uruguayo, que a sus 23 años tiene una trayectoria no menor.

Pese a que no hubo reunión de directorio, el anuncio se hizo oficial durante la mañana de este miércoles 31 de diciembre. Una movida que le da un respiro al Cacique antes de iniciar los trabajos para la temporada 2026.

Joaquín Sosa ya es oficialmente jugador de Colo Colo

Colo Colo por fin tiene a su segundo refuerzo para la temporada 2026. Joaquín Sosa llega al Cacique para la próxima campaña y así afirmar una zona de la cancha que no encontró soluciones en el centenario.

Joaquín Sosa se suma a Colo Colo para la temporada 2026. Foto: Getty Images.

El defensor estuvo en Independiente de Santa Fe y Reggiana en el 2025, pero su pase pertenece nada menos que al Bologna de Italia. Fue con el Rossoblú que el Eterno Campeón debió negociar para poder quedarse con sus servicios.

A pesar de los problemas que hubo, Colo Colo logró destrabar la situación y este miércoles antes de las fiestas de Año Nuevo, lo anunciaron de forma oficial. “El central uruguayo Joaquín Sosa ya es Cacique y se convierte en nuestro segundo refuerzo para la temporada 2026“, celebró el club en sus redes sociales.

Esto le permite a Fernando Ortiz dar con el central zurdo que tanto buscó para el Eterno Campeón. Eso sí, todavía no cierra por completo los refuerzos en la última línea, ya que todavía puede tener una incorporación más.

Alan Saldivia puede dar el salto al extranjero ante el interés de Vasco da Gama. Si esto ocurre, el club saldrá a buscar un nombre más con Bruno Cabrera como una de las opciones.

Joaquín Sosa ya es el segundo refuerzo de Colo Colo para el 2026 y se sumará desde el primer día a la pretemporada. El defensor llega a pelear un lugar en el Cacique con una carrera extensa pese a sus 23 años y que espera explotar en Chile.

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Sosa en el 2025?

Joaquín Sosa se transformó en el segundo refuerzo de Colo Colo luego de haber disputado 20 partidos oficiales en la temporada 2025 con Reggiana e Independiente de Santa Fe. En ellos no marcó goles ni tuvo asistencias y alcanzó los 1.203 minutos dentro del terreno de juego.

