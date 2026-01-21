Universidad Católica se encuentra planificando lo que será la nueva temporada, donde competirán en la próxima edición de Copa Libertadores y, para ello, la escuadra Cruzada se encuentra definiendo el plantel, donde distintos de sus jugadores saldrán a préstamo.

Uno de ellos es Axel Cerda, a quien revelan el club le sigue buscando club para disputar esta temporada. El joven delantero marcó la historia de los Cruzados donde debutó con tan solo 16 años.

Pero tras eso, el jugador no pudo posicionarse en la escuadra que dirigía Ariel Holan, por lo que en los últimos años jugó mayormente en el fútbol joven de la institución.

El futuro de Axel Cerda con la UC

El jugador de 19 años no jugará esta temporada con la Franja y saldrá a préstamo, aunque aún no se ha definido donde. “Se le busca club en Primera A, aunque aún no hay nada cerrado”, reveló Punto Cruzado.

El jugador saldrá a préstamo esta temporada/Photosport

Los jugadores de la UC que saldrán a préstamo

Asimismo, el medio revela que el jugador no será el único en salir a préstamo esta temporada.

Entre los jugadores que ya confirmaron su salida se encuentran Jorge Ortiz quien jugará esta temporada en Deportes Copiapó, Martín Hiriart quien extendió su préstamo con Unión La Calera y Leehan Romero, jugador de 19 años que se sumó a Deportes Concepción por esta temporada.

Por otra parte, entre quienes saldrán a préstamo se encuentran Nicolás Letelier, mientras que Milan Tudor y Bryan González ya fueron notificados y buscarán club para salir esta temporada.