Fernando Zampedri no se cansa de hacer historia en el fútbol chileno. El delantero de Universidad Católica volvió a ser decisivo, esta vez en la semifinal de la Supercopa 2026 ante Huachipato y de pasó sumar un nuevo récord para el fútbol chileno.

Con su doblete ante los acereros, el Toro alcanzó una marca inédita en la competencia y se transformó en el máximo goleador histórico de la Supercopa de Chile.

Según las estadísticas de Carlos Gómez, el goleador de Católica ha superado a jugadores como: Esteban Paredes (2), Jaime Valdés (2), Gonzalo Tapia (2), entre otros.

Más allá de los números, Zampedri volvió a aparecer cuando Católica más lo necesitaba. El equipo cruzado alcanzó a reaccionar a tiempo y dio vuelta un partido complejo y encontró en su goleador la principal arma para sellar el paso a la final.

El atacante argentino nacionalizado chileno no solo celebró el logro personal, sino que también el estilo de juego colectivo que está teniendo el equipo cruzado. “Estamos armando un gran equipo, pero falta un montón. Nos estamos conociendo recién con los chicos nuevos, hoy demostraron un gran carácter y estoy contento con eso“, comentó para TNT Sports.

Los cruzados celebran su paso a la final de la Supercopa

Cabeza fría y ganas de lograrlo

Para Zampedri y el equipo cruzado esta victoria era muy importante para empezar con el pie derecho esta temporada 2026. “Es el primer partido, no tuvimos amistosos, solo entrenamientos. Para los dos equipos era igual, el primer partido del año. Contento porque ganamos y jugamos bien. Generamos muchas llegadas y nos costó un poco en las definiciones, pero estamos trabajando en eso“, señaló el Toro para TNT Sports.

Sin embargo, el partido frente a Huachipato tuvo bastante complicaciones, por lo que el equipo tuvo que remar desde atrás para dar vuelta el partido. “Fue difícil. Nosotros estábamos controlando el juego, creo que en dos situaciones que tuvieron nos convirtieron, pero tuvimos la capacidad y la energía para ir a buscarlo y darlo vuelta dos veces“.

Ahora el equipo de Garnero deberá prepararse para disputar la final este domingo, donde esperan rival entre Coquimbo Unido, el reciente campeón de la Liga de Primera y Deportes Limache, el subcampeón de la Copa Chile.

