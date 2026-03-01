¡Al fin llegó el día! Hoy es domingo de Superclásico y lo vivimos con todo. Colo Colo y Universidad de Chile se dan cita en el Estadio Monumental para dar vida a la versión 199 de sus enfrentamientos.

En esta ocasión, se enfrentarán dos escuadras con presentes opuestos. Mientras que Colo Colo viene de tres triunfos al hilo, la Universidad de Chile sigue sin poder sumar de a tres en la actual Liga de Primera.

Aunque, como todos sabemos, los Superclásico son un partido aparte. Y se vivirá como tal. Desde las 18.00 horas de nuestro país, Colo Colo y la U de Chile darán el vamos al ansiado encuentro. Sin embargo, muchas cosas pasarán antes y habrá que ponerles ojo.

Colo Colo y la U se enfrentaron por la última vez en la Supercopa en septiembre de 2025 | Photosport

Así está la tabla de posiciones: