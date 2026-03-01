En esta ocasión, se enfrentarán dos escuadras con presentes opuestos. Mientras que Colo Colo viene de tres triunfos al hilo, la Universidad de Chile sigue sin poder sumar de a tres en la actual Liga de Primera.
Aunque, como todos sabemos, los Superclásico son un partido aparte. Y se vivirá como tal. Desde las 18.00 horas de nuestro país, Colo Colo y la U de Chile darán el vamos al ansiado encuentro. Sin embargo, muchas cosas pasarán antes y habrá que ponerles ojo.
Colo Colo y la U se enfrentaron por la última vez en la Supercopa en septiembre de 2025 | Photosport
Así está la tabla de posiciones:
Arqueros con disímil presente también
Fernando De Paul (Colo Colo) viene de tres vallas imbatidas consecutivas en la Liga de Primera 2026. Por el contrario, Gabriel Castellón (Universidad de Chile) tuvo un grosero error en el último partido, ante Deportes Limache, que le costó el empate del cuadro del Tomate Mecánico.
Papá desde el viernes... ¿hoy de nuevo?
Fernando Ortiz, DT del Cacique, fue papá de un hijo chileno, el pasado viernes. ¿Podrá ejercer una paternidad con Colo Colo ante la U de Chile?
Colo Colo llega al Monumental
Arturo Vidal saluda a la gente que lo espera tras descender del bus de Colo Colo.
En el bus venía...
Michael Clark, el polémico presidente de Azul Azul, no vino con el resto de la directiva del cuadro laico. En vez de eso, se bajó del bus... ¡del plantel!
Diferencias en la tabla de posiciones
Diferencias importantes entre los momentos de Colo Colo y la Universidad de Chile. Mientras el Albo podría alcanzar la cima en caso de ganar el Superclásico, los Azules están metidos en zona de descenso.
Aníbal Mosa habla de la Ley de Sociedades Anónimas que se tramita en el Congreso
"Lo único que pedimos es ser escuchados. En una primera instancia se nos escuchó, pero después se le introdujeron cambios sustanciales que no le hacen bien a la actividad", dijo el presidente de Blanco y Negro sobre la Ley de Sociedades Anónimas que se tramita en el Congreso.
Es tiempo de jugársela
Empiezan a llegar los dirigentes de la U... ¿Y Clark?
Desde el lado azul, empiezan a llegar los que lideran la concesionaria. En una primera van, Cecilia Pérez, Ignacio Asenjo y Aldo Marín. De Michael Clark, nada por ahora.
Bajas en la U
Son dos los jugadores relevantes de la U que no estarán en el Superclásico.
El primero es Lucas Assadi, que sufrió un esguince en el último duelo del Bulla, ante Deportes Limache.
El segundo es Octavio Rivero, delantero y ex Colo Colo, que arrastra una sinovitis en su rodilla izquierda.
Así está el Monumental a casi dos horas del inicio del Superclásico
Bienvenid@s Redgoler@s
1, 2, 3, probando...
¡Habemus Superclásico! El partido entre los dos más grandes rivales del fútbol chileno se juega este domingo, a las 18.00 horas. El Estadio Monumental será el escenario de fondo de este trascendental encuentro.
¿No tienes cómo verlo en vivo? No te preocupes, igual puedes ir adquiriendo la mejor información de la previa, del minuto a minuto y las reacciones del Superclásico por aquí. RedGol te trae una cobertura completa, con periodistas en cancha y con la idea de no dejar ninguna duda entre los lectores.