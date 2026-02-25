Con presentes sumamente disímiles, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan este fin de semana en el Estadio Monumental. Será la edición 199 del Superclásico y una oportunidad para hacer tambalear a los técnicos de uno de los dos lados.

De los dos equipos, Colo Colo es el que viene con mejor vuelo. El Cacique sumó tres triunfos al hilo y el elenco empieza a dejar sensaciones de satisfacción, sobre todo del mediocampo para arriba.

Por otro lado, la Universidad de Chile aún no conoce de victorias en esta Liga de Primera 2026. El cuadro dirigido por Francisco Meneghini ha tenido un paupérrimo comienzo de temporada y lo único que podría salvarle el pellejo al técnico es un buen desempeño en el Superclásico ante Colo Colo.

Árbitro del encuentro

Si es bueno fijarse en los rendimientos acumulados y en el trajín de ambos equipos en al previa al Superclásico, también hay otros factores a considerar. Uno de ellos es el arbitraje, que estará a cargo de Cristián Garay.

Su designación ya ha causado polémica. Esto, debido a que fue el juez que dirigió el partido en el que la U cayó ante Colo Colo, con un solitario gol de Vicente Pizarro, y en el que debió irse expulsado Javier Correa, por un codazo violento sobre Matías Zaldivia. En esa ocasión, Garay decidió, con revisión en el VAR incluida, sólo sacar la tarjeta amarilla.

No es la única polémica

Cristián Garay es un árbitro con rodaje internacional. Eso ha hecho que sus polémicas se extiendan más allá de nuestro territorio. Una de las más recientes se dio en las Eliminatorias para el Mundial 2026, cuando prácticamente determinó la suerte de la selección sudamericana que fue al repechaje.

Esto, tras cobrar un polémico penal de Bruno Guimaraes sobre Roberto Carlos Fernández. Tal fue la extrañeza por el cobro que el propio DT del Scratch, Carlo Ancelotti, salió aireadamente a encarar a Garay. Finalmente, la falta fue convertida en gol y Bolivia pasó al repechaje con el triunfo en El Alto.

Tampoco ha sido la única polémica. El árbitro chileno también cobró un penal a favor de Venezuela en el partido prácticamente de definición que jugaron en las Eliminatorias (triunfo de la Vinotinto por la mínima en Maturín). A falta de cuatro fechas, la parcialidad del juez en aquel encuentro hizo que la prensa peruana calificase el arbitraje de “robo”.

Y en el plano local, Cristián Garay no solamente vivió una situación complicada cuando fue parte de los 14 árbitros desvinculados por Javier Castrilli en 2022, sino que también fue castigado en 2023, tras el partido entre Everton y Unión Española, donde Juan Cuevas anotó tras un penal de Lautaro Pastrán en el que le dio con ambos pies.

¿Cuándo es el Superclásico?

Será este domingo 1 de marzo cuando Colo Colo y la Universidad de Chile vuelvan a verse las caras. En esta ocasión, el duelo se jugará a las 18.00 horas, en el Estadio Monumental David Arellano.

En resumen…

Cristián Garay arbitrará la edición 199 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

El árbitro ya tuvo una actuación polémica en el Superclásico de agosto 2025, cuando no expulsó a Javier Correa, tras un fuerte codazo a Zaldivia.

El árbitro Garay validó un gol de Bolivia ante Brasil tras un polémico penal sancionado.

