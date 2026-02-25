Luego de varios trascendidos Everton finamente oficializó el despido de Javier Torrente como entrenador. Los Oro y Cielo decidieron poner punto final al tercer ciclo del argentino tras un pésimo inicio de año que los tiene colistas y como firmes candidatos al descenso.

Y es que de la mano de Torrente los viñamarinos no solo han perdido los cuatro partidos que han jugado en esta Liga de Primera, sino que tampoco han anotado un solo gol.

Con este panorama el volantazo se hacía más que necesario en el club. Ya se ratificó que Davis González, entrenador del equipo de proyección, será el interino, por lo que ahora toca buscar a un DT definitivo que saque al equipo del fango en el que está inmerso.

Los cuatro candidatos que maneja Everton para entrenador

De acuerdo a información entregada por El Mercurio de Valparaíso, son dos chilenos y dos argentinos las opciones que baraja Everton para el cargo de director técnico.

Mario Salas y Nicolás Núñez son candidatos para asumir en Everton tras el adiós de Torrente. | Foto: Photosport.

Las primeras opciones nacionales son Mario Salas y Nicolás Núñez. Ambos entrenadores están libres, ya que mientras el Comandante viene de un discreto paso por Temuco en el 2025, Núñez no dirige desde su salida de Universidad Católica en el 2024.

Por el lado trasandino las alternativas evertorianas son Omar Asad y Walter Ribonetto. El Turco viene de estar apenas un mes en Godoy Cruz, donde fue despedido tras perder la categoría. En tanto Ribonetto fue el antecesor de Asad en el Tomba, siendo cesado tras apenas once partidos.

El próximo partido de Everton

Los Ruleteros volverán a la acción ante Universidad de Concepción este domingo 1 de marzo a partir de las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este compromiso será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2025.

