Una de las sorpresas de este mercado de fichajes fue la llegada de Óscar Opazo a Everton de Viña del Mar, tras su salida de Colo Colo. El lateral de 35 años se sinceró sobre su llegada a los ruleteros y reveló sus proyecciones para esta temporada.

Tras ser anunciado en la escuadra, el “Torta” entregó sus primeras impresiones, donde señaló que se ha sentido muy cómodo en estos primeros días junto a los viñamarinos. “Me he encontrado con un grupo muy bueno, en lo humano. Estos días he ido conociéndolos, ya llevo segunda práctica acá y me han recibido muy bien”.

Asimismo, agrega que busca “volver a jugar lo más pronto posible, extraño muy el poder estar ahí dentro de la cancha, ayudar al equipo que no está pasando un buen momento, espero que pronto vengan las victorias y poder ayudar en lo que más se pueda”.

La llegada de Opazo a Everton

El jugador también señaló que está contento con su llegada y buscará aportar lo más que pueda, dando un mensaje a los hinchas y a quienes confiaron en él. “Voy a dar el 100%. Vengo muy respetuosamente”.

“Hoy Everton me da la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol, eso es muy importante y fue una de las motivaciones más importantes para tomar esta decisión. Espero, el día de mañana, retribuir toda esta confianza que me dieron con buen juego y triunfos para ayudar al equipo a salir del fondo”.

