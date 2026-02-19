Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de fichajes

Las tajantes palabras de Óscar Opazo tras fichar con Everton: “Vengo muy respetuosamente”

El exjugador de Colo Colo se sumó al equipo viñamarino y revela detalles de su llegada a la escuadra.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador fichó por los viñamarinos para esta temporada.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl jugador fichó por los viñamarinos para esta temporada.

Una de las sorpresas de este mercado de fichajes fue la llegada de Óscar Opazo a Everton de Viña del Mar, tras su salida de Colo Colo. El lateral de 35 años se sinceró sobre su llegada a los ruleteros y reveló sus proyecciones para esta temporada.

Tras ser anunciado en la escuadra, el “Torta” entregó sus primeras impresiones, donde señaló que se ha sentido muy cómodo en estos primeros días junto a los viñamarinos. “Me he encontrado con un grupo muy bueno, en lo humano. Estos días he ido conociéndolos, ya llevo segunda práctica acá y me han recibido muy bien”.

Asimismo, agrega que busca “volver a jugar lo más pronto posible, extraño muy el poder estar ahí dentro de la cancha, ayudar al equipo que no está pasando un buen momento, espero que pronto vengan las victorias y poder ayudar en lo que más se pueda”.

La llegada de Opazo a Everton

El jugador también señaló que está contento con su llegada y buscará aportar lo más que pueda, dando un mensaje a los hinchas y a quienes confiaron en él. “Voy a dar el 100%. Vengo muy respetuosamente”.

¿Descenso? La estadística que amenaza a Concepción y un campeón del fútbol chileno con el Fantasma de la B

ver también

¿Descenso? La estadística que amenaza a Concepción y un campeón del fútbol chileno con el Fantasma de la B

Hoy Everton me da la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol, eso es muy importante y fue una de las motivaciones más importantes para tomar esta decisión. Espero, el día de mañana, retribuir toda esta confianza que me dieron con buen juego y triunfos para ayudar al equipo a salir del fondo”.

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
Opazo cruza la vereda: olvida a Colo Colo con un archirrival
Colo Colo

Opazo cruza la vereda: olvida a Colo Colo con un archirrival

Terrible estadística amenaza al Conce y popular club con el descenso
Chile

Terrible estadística amenaza al Conce y popular club con el descenso

"Tienen respaldo": La prueba de La Calera para evitar resta de puntos
Campeonato Nacional

"Tienen respaldo": La prueba de La Calera para evitar resta de puntos

"Ha sido muchísimo": Kike Acuña revela que dejó vicio hace dos semanas
Chile

"Ha sido muchísimo": Kike Acuña revela que dejó vicio hace dos semanas

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo