Mauricio Isla vive un momento difícil en su carrera y todo indica que se quedará sin jugar. Tras no ser renovado en Colo Colo, su futuro es incierto e incluso, podría no volver a vestir de corto.

El Huaso supo ser una de las mayores figuras chilenas, con pasos por equipos como Udinese, Juventus, Olympique de Marsella, Cagliari o Flamengo, entre otros. Sin embargo, la rueda avanza, el mundo gira y todo cambia, incluso para un histórico como Isla.

El tope para Mauricio Isla

Mauricio Isla regresó a Chile de forma definitiva en 2024, cuando se puso la camiseta de Colo Colo. Si bien los primeros meses fueron buenos, incluso siendo campeón, poco a poco su rendimiento fue bajando junto a los malos resultados del equipo.

Los Albos no le renovaron al lateral derecho y ahí comenzó la búsqueda de un nuevo horizonte. A pesar de que hubo sondeos, los interesados rápidamente chocaron con la pretensión económica del formado en Universidad Católica. De acuerdo a La Tercera, Isla busca un sueldo de cerca de 15 millones de pesos, algo complejo de pagar para cualquier club nacional fuera de los grandes.

Isla recibía en Colo Colo 35 millones al mes, por lo que consideró que bajar a 15 era algo realista. Sin embargo, está lejos de lo que paga un equipo de menos convocatoria y sobre todo, considerando que el bicampeón de América ya tiene 37 años.

El campeón con Juventus habría tenido una oferta concreta del fútbol colombiano, pero esta no habría superado 5 mil dólares, por lo que fue descartada. Además, Isla no tendría deseo de seguir jugando en Chile, por lo que se reduce bastante su campo laboral.

Isla vive un incierto panorama. Imagen: Photosport

Considerando que el mercado de pases en Chile cierra este jueves 19 de febrero, sumado a lo difícil que sería encontrar club en el extranjero a esta altura, es muy probable que Isla se quede sin jugar al menos por los primeros seis meses de este 2026. A los 37 años, es complejo mantenerse inactivo tanto tiempo. En una de esas, sus momentos en Colo Colo fueron los últimos en una cancha de fútbol.