El mal comienzo de temporada en Universidad de Chile tiene a sus hinchas y a históricos apuntando como el máximo responsable a una persona: el entrenador Francisco Meneghini. Para peor, los números que registra son históricos para mal.

Sin embargo, al interior de la institución, el apoyo es irrestricto tanto desde la dirigencia de Azul Azul como del plantel de futbolistas, quienes públicamente son enfáticos en pedir paciencia a los fanáticos y reiterar que se saldrá de este momento.

Quien sigue esta tendencia dentro de la U es el lateral derecho Fabián Hormazábal, que realizó una furiosa defensa del trabajo que realiza Meneghini en el equipo y le dejó un claro mensaje para los hinchas, de cara a los próximos desafíos.

El blindaje del plantel de la U de Chile a Meneghini

“Es obvio que el cuestionamiento (al entrenador) va de la mano de los resultados y no hemos tenido los resultados esperados“, reconoce el seleccionado nacional, aunque advierte que “estamos muy bien, trabajando de buena forma, y esperemos que se vea reflejado en la cancha”.

En esa línea, el defensor de la U realiza una autocrítica a nombre del plantel y manifiesta que “más que corregir, tenemos que trabajar. Cuando estamos en momentos así, el trabajo es la única forma que te va a sacar de ahí. No fue el inicio que todos esperábamos, pero confiamos en el trabajo que hacemos“.

Sobre el duelo de este domingo ante Limache como locales, Hormazábal sostiene que “claramente hay que ganar. La presión que tiene estar en un equipo como la U la hemos sabido llevar en estos años. Debemos estar tranquilos, jugar a lo que juega la U y a lo que veníamos haciendo”.

¿Cuándo es su próximo desafío?

Universidad de Chile cerrará la cuarta jornada en Liga de Primera cuando reciba en el Estadio Nacional al puntero Deportes Limache. El duelo se jugará este domingo 22 de febrero desde las 20:30 horas.

Así están los azules en la Tabla de Posiciones

