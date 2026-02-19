Es tendencia:
La Universidad de Chile cerró mercado: Así quedó armado el plantel azul para la temporada 2026

Conoce el plantel de la Universidad de Chile que competirá en todos los certamenes de la temporada 2026.

Por Franco Abatte

Aún faltan algunas horas para el cierre oficial del mercado de fichajes; sin embargo, un club que ya bajó anticipadamente la cortina fue Universidad de Chile.

En el Centro Deportivo Azul cerraron tempranamente el mercado de cara a la temporada 2026, en la que, además de torneos locales, tendrán participación en la Copa Sudamericana.

Así, la dirigencia de Azul Azul confirmó la llegada de Francisco ‘Paqui’ Meneghini a la banca universitaria y priorizó reforzar la zona ofensiva del equipo, apostando por la experiencia.

De esta manera, sin mayores movimientos de última hora, la U dio por cerrado su mercado con incorporaciones de peso como Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, entre otros nombres, los cuales se suman a una base consolidada con nombres de jerarquía como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Gabriel Castellón.

Así quedó armado el plantel de U. de Chile para 2026

Arqueros

  • Gabriel Castellón
  • Cristopher Toselli
  • Ignacio Sáez (juvenil)

Defensas

  • Fabián Hormazábal
  • Nicolás Ramírez
  • Franco Calderón
  • Felipe Salomoni
  • Matías Zaldivia
  • Bianneider Tamayo (regresa préstamo)
  • Nicolás Fernández
  • Marcelo Morales (refuerzo)
Mediocampistas

  • Marcelo Díaz
  • Javier Altamirano (compra definitiva)
  • Ignacio Vásquez
  • Lucas Assadi
  • Israel Poblete
  • Charles Aránguiz
  • Lucas Romero (refuerzo)

Delanteros

  • Maximiliano Guerrero
  • Eduardo Vargas (refuerzo)
  • Octavio Rivero (refuerzo)
  • Juan Martín Lucero (refuerzo)

Director Técnico

  • Francisco ‘Paqui’ Meneghini
Juan Martin Lucero es uno de los grandes fichajes de la U para la temporada 2026.

Juan Martin Lucero es uno de los grandes fichajes de la U para la temporada 2026.

Mercado de fichajes de U. de Chile para la temporada 2026:

  • Altas: Francisco Meneghini (DT), Eduardo Vargas (Audax Italiano), Lucas Romero (Cruzeiro, BRA), Octavio Rivero (Barcelona, ECU), Juan Martín Lucero (Fortaleza, BRA) y Marcelo Morales (New York RB, EU). Renovados Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Cristopher Toselli.
  • Bajas: Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio, Gustavo Álvarez (DT), Nicolás Guerra, Mauricio Morales, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda, Antonio Díaz, Flavio Moya, Federico Mateos, Pedro Garrido y Renato Cordero.
