Aún faltan algunas horas para el cierre oficial del mercado de fichajes; sin embargo, un club que ya bajó anticipadamente la cortina fue Universidad de Chile.
En el Centro Deportivo Azul cerraron tempranamente el mercado de cara a la temporada 2026, en la que, además de torneos locales, tendrán participación en la Copa Sudamericana.
Así, la dirigencia de Azul Azul confirmó la llegada de Francisco ‘Paqui’ Meneghini a la banca universitaria y priorizó reforzar la zona ofensiva del equipo, apostando por la experiencia.
De esta manera, sin mayores movimientos de última hora, la U dio por cerrado su mercado con incorporaciones de peso como Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, entre otros nombres, los cuales se suman a una base consolidada con nombres de jerarquía como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Gabriel Castellón.
Así quedó armado el plantel de U. de Chile para 2026
Arqueros
- Gabriel Castellón
- Cristopher Toselli
- Ignacio Sáez (juvenil)
Defensas
- Fabián Hormazábal
- Nicolás Ramírez
- Franco Calderón
- Felipe Salomoni
- Matías Zaldivia
- Bianneider Tamayo (regresa préstamo)
- Nicolás Fernández
- Marcelo Morales (refuerzo)
Mediocampistas
- Marcelo Díaz
- Javier Altamirano (compra definitiva)
- Ignacio Vásquez
- Lucas Assadi
- Israel Poblete
- Charles Aránguiz
- Lucas Romero (refuerzo)
Delanteros
- Maximiliano Guerrero
- Eduardo Vargas (refuerzo)
- Octavio Rivero (refuerzo)
- Juan Martín Lucero (refuerzo)
Director Técnico
- Francisco ‘Paqui’ Meneghini
Juan Martin Lucero es uno de los grandes fichajes de la U para la temporada 2026.
Mercado de fichajes de U. de Chile para la temporada 2026:
- Altas: Francisco Meneghini (DT), Eduardo Vargas (Audax Italiano), Lucas Romero (Cruzeiro, BRA), Octavio Rivero (Barcelona, ECU), Juan Martín Lucero (Fortaleza, BRA) y Marcelo Morales (New York RB, EU). Renovados Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Cristopher Toselli.
- Bajas: Ignacio Tapia, Lucas Di Yorio, Gustavo Álvarez (DT), Nicolás Guerra, Mauricio Morales, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda, Antonio Díaz, Flavio Moya, Federico Mateos, Pedro Garrido y Renato Cordero.