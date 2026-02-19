Aún faltan algunas horas para el cierre oficial del mercado de fichajes; sin embargo, un club que ya bajó anticipadamente la cortina fue Universidad de Chile.

En el Centro Deportivo Azul cerraron tempranamente el mercado de cara a la temporada 2026, en la que, además de torneos locales, tendrán participación en la Copa Sudamericana.

Así, la dirigencia de Azul Azul confirmó la llegada de Francisco ‘Paqui’ Meneghini a la banca universitaria y priorizó reforzar la zona ofensiva del equipo, apostando por la experiencia.

De esta manera, sin mayores movimientos de última hora, la U dio por cerrado su mercado con incorporaciones de peso como Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, entre otros nombres, los cuales se suman a una base consolidada con nombres de jerarquía como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Gabriel Castellón.

Así quedó armado el plantel de U. de Chile para 2026

Arqueros

Gabriel Castellón

Cristopher Toselli

Ignacio Sáez (juvenil)

Defensas

Fabián Hormazábal

Nicolás Ramírez

Franco Calderón

Felipe Salomoni

Matías Zaldivia

Bianneider Tamayo (regresa préstamo)

Nicolás Fernández

Marcelo Morales (refuerzo)

Mediocampistas

Marcelo Díaz

Javier Altamirano (compra definitiva)

Ignacio Vásquez

Lucas Assadi

Israel Poblete

Charles Aránguiz

Lucas Romero (refuerzo)

Delanteros

Maximiliano Guerrero

Eduardo Vargas (refuerzo)

Octavio Rivero (refuerzo)

Juan Martín Lucero (refuerzo)

Director Técnico

Francisco ‘Paqui’ Meneghini

Juan Martin Lucero es uno de los grandes fichajes de la U para la temporada 2026.

Mercado de fichajes de U. de Chile para la temporada 2026: