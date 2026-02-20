El mercado de fichajes cerró la noche de este jueves una nueva ventana de transferencias y, con ello, Audax Italiano cerró su plantel anunciando la llegada de un multicampeón con Universidad Católica: Raimundo Rebolledo.

Tras su salida de Everton a finales de la última temporada, Catuto se encontraba en búsqueda de un nuevo club y su fichaje con Audax Italiano fue anunciado a pocas horas de que termine el mercado.

“Le damos la más cordial bienvenida a Raimundo Rebolledo, quien se suma a nuestra Famiglia para afrontar la temporada 2026. Catuto, versátil lateral derecho y multicampeón del fútbol chileno, llega a nuestro club con más de 200 partidos en su carrera y con 10 títulos a nivel nacional”.

“Raimundo ya firmó su contrato con nuestro Club y desde mañana se suma a los entrenamientos del Cuerpo Técnico liderado por Gustavo Lema. ¡Bienvenido al italiano, Catuto!”.

La carrera de Raimundo Rebolledo

El jugador de 28 años comenzó su carrera en el profesionalismo el año 2016 junto a Universidad Católica donde levantó 10 títulos, coronándose 6 veces campeón de la Primera División y 4 veces levantó el trofeo de la Supercopa de Chile

El jugador tuvo un breve paso a préstamo por Curicó Unido, para luego pasar por clubes como Ñublense y Unión La Calera. El 2025 llegó a Everton, donde con los Ruleteros disputó 14 partidos por el Campeonato Nacional y quedó libre tras terminar el campeonato.

El 2026 de Audax

Para esta temporada, el cuadro itálico experimento importantes salidas dentro de su plantel, entre ellas jugadores como Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia dejaron de ser partes de la escuadra.

Por lo mismo, el cuadro anunció las llegadas de nuevas figuras para reforzarse entre ellas Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz, Pedro Garrido y Bryan Soto.

