Uno menos en Macul. En el último día de mercado siguen las salidas en Colo Colo y ahora es el turno de un jugador que parecía que este 2026 por fin podría tener opciones en el plantel ‘popular‘.

Se trata de Bryan Soto, mediocampista de 24 años que asomaba como una de las alternativas que tendría Fernando Ortiz para reemplazar a Vicente Pizarro cuando migró a Argentina, pero que, finalmente, no ocurrió.

El ex Deportes Iquique y Deportes La Serena, entre otros equipos, volvió a ser cortado por el DT trasandino y debió buscar club para disputar la temporada 2026.

Bryan Soto, nuevo jugador de Audax Italiano: jugará Sudamericana

En ese contexto apareció Audax Italiano. Los audinos buscaron al centrocampista y justamente este jueves, último día del mercado de pases en Chile, confirmaron la llegada del ex albo a La Florida de cara al 2026, donde disputarán Copa Sudamericana.

“¡Bienvenido al Audax, Bryan! 🤝🇮🇹”, comenzó señalando la cuenta de Instagram del elenco floridano junto a una imagen del volante con la indumentaria audina, para posteriormente entregar mayores detalles.

“El centrocampista Bryan Soto 🇨🇱, de 24 años, se suma a nuestro equipo para afrontar los desafíos de la temporada 2026. El futbolista, formado en Colo Colo, cuenta con pasos por Deportes La Serena, Everton, Deportes Copiapó y Deportes Iquique, sumando más de 100 participaciones entre Liga de Primera, Copa Chile y torneos internacionales”.

Finalmente, agregaron que el jugador ya se encuentra entrenando junto al plantel a las órdenes del cuerpo técnico de Gustavo Lema y cerraron con un “¡Bienvenido a la Famiglia, Bryan!”.

Bryan Soto presentado en Audax Italiano. (Foto: Captura de Instagram)

¿Cuál es el próximo partido de Audax Italiano?

Tras esta confirmación, Soto tendrá la opción de debutar con su nueva camiseta el próximo domingo 22 de febrero, cuando Audax reciba en el Bicentenario de La Florida la visita de Everton de Viña del Mar a las 18:00 horas.

En tanto, Audax Italiano debutará por Copa Sudamericana ante Cobresal el próximo 3 de marzo por la primera ronda de clasificación.