El próximo domingo 1 de marzo, Colo Colo recibirá en el estadio Monumental a Universidad de Chile en la primera edición del Superclásico del fútbol chileno este 2026, duelo válido por la fecha 5 de la Liga de Primera.

Es en ese contexto que el Cacique anunció el inicio de la venta de entradas para este importante encuentro, situación que generó fuertes reclamos por parte de la fanaticada alba debido al alto costo de los tickets.

A través de las diferentes publicaciones que realizaron los albos se conoció el malestar de los hinchas con el club y, sobre todo, con Blanco y Negro, concesionaria que administra los derechos económicos y deportivos de la institución.

Ola de críticas a Colo Colo por el valor de las entradas

Mediante las publicaciones de Colo Colo en redes sociales se puede leer una serie de críticas de fanáticos albos descontentos con el alto valor de las entradas, que parten desde los $16.500 para adultos en galerías y codos , y alcanzan los $82.500 para el sector Rapa Nui.

Por ejemplo, en la publicación de la venta general en Instagram se repiten varios cuestionamientos: “¿Qué onda el valor de las entradas?”y “Bajen los precios” fueron algunos de los mensajes que recibió el post.

Algunos de los comentarios realizados en Instagram. (Foto: Captura.)

Incluso, un usuario identificado como anstylo se extendió más y comentó en la misma publicación: “De verdad se pasaron, subieron mucho las entradas. Así es como juegan con el hincha de verdad. Bajen las entradas a los precios” señaló.

(Foto: Captura de Instagram.)

En X, en tanto, la situación no cambió y también se generaron múltiples críticas por el alto valor. Por ejemplo, Camila, alias @Polloalba7, escribió:“De $8.550 pase a pagar $16.500, sin dscto para socios, mismo sector, misma experiencia estadio”.

En tanto, la usuaria Pia (@Piiitaaaaa) indicó: “16500 por una Tucapel en dónde tienes que llegar 3 horas antes para agarrar un puesto decente…” en un tweet que ha superado los 100 likes.

Pese a la controversia, la venta de entradas continúa en marcha y se espera un estadio Monumental lleno para una nueva edición del Superclásico.