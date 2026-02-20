Jugó en Italia, fue bicampeón en Colo Colo y ahora dirige en tercera de Argentina: “Siempre quise estar ligado al fútbol”

El nombre de Sebastián Cejas sigue presente entre los hinchas de Colo Colo. El portero fue parte de la campaña de aquel plantel que en 2006 estuvo a minutos de lograr la Copa Sudamericana.

Así las cosas, “Terremoto” logró reemplazar la salida de Claudio Bravo y sumó los títulos del Clausura 2006 y Apertura 2007. Lo que a la postre marcaron el tetracampeonato de los albos. Capítulos que se sumaron a sus experiencias en el fútbol trasandino y por Roma, Fiorentina, Siena y Pisa nada menos que en la Serie A.

Sin embargo, hoy su realidad es totalmente distinta y lejos de los focos de las primeras categorías. Es que ahora Cejas se enfoca en lograr el ascenso y sacar a su club de la tercera división.

“Hoy estoy dirigiendo en Douglas Haig en la tercera división del fútbol argentino. Es un club popular, pero hoy enfrenta un momento difícil y que se está reconstruyendo”, confesó a Redgol.

La nueva vida de Sebastián Cejas

-¿Fue muy difícil pasar de jugador a entrenador?

Cuando dejé de jugar empecé a prepararme. Hice el curso de director técnico y ayudante de campo. Me preparé como gerente deportivo también. Siempre quise estar ligado al fútbol.

– ¿Quiénes fueron los DT que marcaron su formación?

Tuve opciones para comenzar con Eduardo Berizzo y Gabriel Heinze. Trato de implementar las experiencias que he vivido.

-¿De Colo Colo aún mantiene contactos?

Con el Bichi hace mucho que no habló. Lo he visto en Chile. Con el que tengo más contacto es Álvaro Ormeño, Matías Fernández y Miguel Riffo. Tenemos un compañerismo muy fuerte. Miguel es una persona extraordinaria y un ejemplo para los jóvenes. Hasta el día de hoy seguimos en comunicación.

-El hincha todavía recuerda a “Terremoto” con cariño

El cariño siempre está. Muchos me recuerdan por mi apoyo. Me pusieron “Terremoto” desde chiquitito. Así me decía mi padrino porque era muy vivaz. Decía que dónde estaba yo temblaba la tierra. Ahora soy una brisa, ya no soy más terremoto eso sí jaja.

